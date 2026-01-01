Reducere de până la 69% pentru Onyx

Instalează Onyx cu un singur click.

Chat AI cu sursă deschisă și platformă de căutare pentru întreprinderi care conectează fiecare LLM la cunoștințele echipei tale.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
10,99/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează Onyx cu un singur click.

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69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Onyx

Onyx este o platformă AI open-source care combină o interfață de chat bogată în funcții cu căutarea la nivel de întreprindere în documentele și aplicațiile echipei tale. Funcționează cu fiecare furnizor major de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex și orice model auto-găzduit expus prin Ollama sau vLLM — astfel încât ești liber să alegi modelul care se potrivește fiecărei sarcini fără a-ți rescrie stack-ul.

Auto-găzduirea Onyx pe VPS-ul tău păstrează transcrierile chat-urilor, documentele indexate și credențialele conectorilor pe infrastructura pe care o controlezi. Peste patruzeci de conectori extrag date din Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira și multe altele într-un index de căutare unificat, astfel încât răspunsurile citează originalele în loc să transmită context sensibil către SaaS-uri terțe.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Onyx

Funcționează cu fiecare LLM

Adu-ți propriile chei API pentru OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex sau orice endpoint compatibil cu OpenAI, inclusiv implementări locale Ollama și vLLM.

Patruzeci plus conectori

Indexează Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk și multe altele, astfel încât răspunsurile chat-ului să citeze cunoștințele reale ale echipei tale.

Agenți AI și asistenți

Creează asistenți personalizați cu prompturi adaptate, scopuri ale conectorilor și instrumente, astfel încât fiecare echipă să obțină un AI adaptat fluxului său de lucru.

Referințe și fundamentare

Fiecare răspuns face trimitere la documentul sursă, astfel încât utilizatorii să poată verifica afirmațiile și să aibă încredere în răspunsuri în loc să ghicească la halucinații.

Permisiuni bazate pe roluri

Controlul accesului la nivel de document moștenește permisiunile sistemului sursă, astfel încât utilizatorii văd doar ceea ce le este deja permis să citească.

Confidențialitate auto-găzduită

Chat-urile, vectorii și documentele sursă rămân pe VPS-ul tău — nimic nu este trimis către serverele Onyx și tu păstrezi controlul deplin asupra traficului modelului și al conectorului.

De ce să rulezi Onyx pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

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În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

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Martin K
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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