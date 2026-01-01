Instalează Onyx cu un singur click.
Chat AI cu sursă deschisă și platformă de căutare pentru întreprinderi care conectează fiecare LLM la cunoștințele echipei tale.
Alege un plan VPS pentru Onyx
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Onyx
Onyx este o platformă AI open-source care combină o interfață de chat bogată în funcții cu căutarea la nivel de întreprindere în documentele și aplicațiile echipei tale. Funcționează cu fiecare furnizor major de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex și orice model auto-găzduit expus prin Ollama sau vLLM — astfel încât ești liber să alegi modelul care se potrivește fiecărei sarcini fără a-ți rescrie stack-ul.
Auto-găzduirea Onyx pe VPS-ul tău păstrează transcrierile chat-urilor, documentele indexate și credențialele conectorilor pe infrastructura pe care o controlezi. Peste patruzeci de conectori extrag date din Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira și multe altele într-un index de căutare unificat, astfel încât răspunsurile citează originalele în loc să transmită context sensibil către SaaS-uri terțe.
Funcționalități cheie ale Onyx
Funcționează cu fiecare LLM
Adu-ți propriile chei API pentru OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex sau orice endpoint compatibil cu OpenAI, inclusiv implementări locale Ollama și vLLM.
Patruzeci plus conectori
Indexează Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk și multe altele, astfel încât răspunsurile chat-ului să citeze cunoștințele reale ale echipei tale.
Agenți AI și asistenți
Creează asistenți personalizați cu prompturi adaptate, scopuri ale conectorilor și instrumente, astfel încât fiecare echipă să obțină un AI adaptat fluxului său de lucru.
Referințe și fundamentare
Fiecare răspuns face trimitere la documentul sursă, astfel încât utilizatorii să poată verifica afirmațiile și să aibă încredere în răspunsuri în loc să ghicească la halucinații.
Permisiuni bazate pe roluri
Controlul accesului la nivel de document moștenește permisiunile sistemului sursă, astfel încât utilizatorii văd doar ceea ce le este deja permis să citească.
Confidențialitate auto-găzduită
Chat-urile, vectorii și documentele sursă rămân pe VPS-ul tău — nimic nu este trimis către serverele Onyx și tu păstrezi controlul deplin asupra traficului modelului și al conectorului.
De ce să rulezi Onyx pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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