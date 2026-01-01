Fenrus este un panou de bord personal auto-găzduit care înlocuiește pagina de filă nouă a browserului tău cu o pagină de pornire complet personalizabilă. Organizează linkuri și aplicații în grupuri, utilizează widget-uri inteligente pentru aplicații care extrag date în timp real de la servicii precum Sonarr, Radarr și Jellyfin, și configurează mai multe motoare de căutare cu scurtături de la tastatură. Toate aplicațiile tale personale și site-urile vizitate frecvent sunt disponibile dintr-o privire de pe o singură pagină privată.

Deoarece Fenrus rulează în întregime pe propriul tău VPS, niciunul dintre URL-urile aplicațiilor tale, modelele de utilizare sau serviciile configurate nu sunt partajate cu servicii de panou de bord terțe. Datele sunt stocate într-un fișier LiteDB ușor, ceea ce înseamnă că nu există o bază de date externă de gestionat — configurarea durează secunde, iar întreaga configurație este conținută într-un singur volum.