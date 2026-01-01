Instalează Fenrus cu un singur click.
Pagină de pornire personală și panou de bord pentru acces rapid la aplicațiile, site-urile și serviciile tale, cu widget-uri inteligente pentru aplicații și motoare de căutare personalizate.
Alege un plan VPS pentru Fenrus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fenrus
Fenrus este un panou de bord personal auto-găzduit care înlocuiește pagina de filă nouă a browserului tău cu o pagină de pornire complet personalizabilă. Organizează linkuri și aplicații în grupuri, utilizează widget-uri inteligente pentru aplicații care extrag date în timp real de la servicii precum Sonarr, Radarr și Jellyfin, și configurează mai multe motoare de căutare cu scurtături de la tastatură. Toate aplicațiile tale personale și site-urile vizitate frecvent sunt disponibile dintr-o privire de pe o singură pagină privată.
Deoarece Fenrus rulează în întregime pe propriul tău VPS, niciunul dintre URL-urile aplicațiilor tale, modelele de utilizare sau serviciile configurate nu sunt partajate cu servicii de panou de bord terțe. Datele sunt stocate într-un fișier LiteDB ușor, ceea ce înseamnă că nu există o bază de date externă de gestionat — configurarea durează secunde, iar întreaga configurație este conținută într-un singur volum.
Funcționalități cheie ale Fenrus
Widgeturi de aplicație inteligente
Conectează servicii precum Sonarr, Radarr, Jellyfin și altele pentru a afișa starea în timp real, numărul și datele de activitate direct pe elementele panoului tău de bord.
Motoare de căutare personalizate
Adaugă orice motor de căutare cu un șablon URL și o comandă rapidă de la tastatură, apoi comută între Google, DuckDuckGo sau propria ta instanță Searx cu o singură apăsare de tastă.
Grupuri de aplicații organizate
Organizează linkurile și aplicațiile în grupuri denumite pentru a menține aplicațiile de lucru, serviciile media, automatizarea casei și site-urile personale separate în mod clar.
Suport multi-utilizator
Fiecare utilizator are o configurație independentă a panoului de bord, astfel încât fiecare membru al gospodăriei sau al echipei își poate menține propriul aspect și lista de aplicații.
Favicon-uri automate
Fenrus preia automat favicons pentru link-uri care nu au o pictogramă personalizată configurată, menținând tabloul tău de bord vizual ordonat, fără muncă manuală.
Zero bază de date externă
Toată configurația se stochează într-un singur fișier LiteDB — nu este necesar PostgreSQL sau MySQL, ceea ce face copiile de rezervă și migrațiile o simplă copiere de fișier.
De ce să rulezi Fenrus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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