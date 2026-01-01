Implementează FlareSolverr cu instalare printr-un singur click.
Server proxy care ocolește automat protecția Cloudflare și DDoS-GUARD pentru extragerea datelor web și instrumente de automatizare media.
Alege un plan VPS pentru FlareSolverr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FlareSolverr
FlareSolverr este un server proxy specializat care utilizează Chromium headless pentru a rezolva automat provocările JavaScript, CAPTCHA-urile și alte mecanisme de protecție anti-bot impuse de Cloudflare și DDoS-GUARD. Acesta expune un API HTTP simplu pe care instrumente precum Jackett și Prowlarr îl apelează pentru a accesa site-uri protejate fără intervenție manuală.
Găzduirea FlareSolverr pe propriul tău VPS asigură resurse dedicate pentru operațiunile browserului headless, disponibilitate 24/7 pentru stiva ta de automatizare media și rate de succes mai bune pentru provocările Cloudflare, comparativ cu IP-urile rezidențiale care sunt mai predispuse să fie semnalate sau limitate.
Funcționalități cheie ale FlareSolverr
Ocolire Cloudflare
Rezolvă automat provocările JS Cloudflare și verificările de integritate ale browserului, astfel încât instrumentele ulterioare să poată accesa site-uri protejate fără gestionare manuală.
Simplu API HTTP
Expune un endpoint REST simplu pe care orice aplicație îl poate apela pentru a ruta cererile prin proxy-ul de rezolvare a provocărilor cu un efort minim de integrare.
Administrarea sesiunilor
Menține sesiuni persistente de browser cu stocarea cookie-urilor, astfel încât solicitările repetate către același site să evite rezolvarea inutilă a provocărilor.
Chromium fără interfață grafică
Folosește un motor de browser real pentru a rezolva provocările care blochează clienții HTTP de bază, obținând rate de succes mai mari împotriva sistemelor moderne de detectare a roboților.
Compatibil arr Stack
Suportat nativ de Jackett, Prowlarr și alte instrumente de automatizare media ca o opțiune de proxy de primă clasă pentru indexatoarele protejate de Cloudflare.
De ce să rulezi FlareSolverr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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