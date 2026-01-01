Implementează Linkding printr-o instalare cu un singur click.
Minimalist, manager de marcaje auto-găzduit, cu organizare bazată pe etichete și căutare în text integral.
Alege un plan VPS pentru Linkding
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Linkding
Linkding este un manager de bookmarkuri simplificat, cu auto-găzduire, construit pentru viteză și simplitate. Extrage automat titlurile și descrierile paginilor atunci când salvezi un link, suportă etichetarea ierarhică și oferă o căutare full-text puternică în întreaga ta colecție. Interfața sa curată menține concentrarea pe bookmarkurile tale, mai degrabă decât pe instrumentul în sine.
Auto-găzduirea Linkding pe propriul tău VPS îți menține obiceiurile de navigare și interesele de cercetare complet private, fără reclame, fără urmărire și fără acces terț. Un singur container ușor cu stocare SQLite înseamnă utilizare minimă a resurselor și întreținere ușoară.
Funcționalități cheie ale Linkding
Organizare bazată pe etichete
Organizează semnele de carte cu etichete ierarhice și completare automată pentru a categoriza și regăsi rapid linkurile salvate.
Căutare text integral
Poți căuta în titlurile marcajelor, descrieri și conținutul paginilor arhivate pentru a găsi exact ce ai salvat.
Arhivare automată
Arhivează instantanee complete ale paginilor la salvare, astfel încât conținutul marcat să rămână accesibil chiar și atunci când URL-urile originale dispar.
Extensii browser
Salvează pagini în Linkding direct din browserul tău cu extensii dedicate pentru Chrome și Firefox.
Acces REST API
Automatizează gestionarea marcajelor și integrează-te cu alte instrumente printr-un API REST curat.
De ce să rulezi Linkding pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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