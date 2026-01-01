Implementează Zipline cu instalare printr-un singur click.
Server de încărcare fișiere și imagini compatibil cu ShareX, cu un panou de bord elegant și un scurtător de link-uri încorporat.
Alege un plan VPS pentru Zipline
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zipline
Zipline este un server de încărcare de fișiere și imagini cu auto-găzduire, conceput pentru utilizatorii avansați care au nevoie de partajare rapidă, fiabilă, cu control total asupra datelor lor. Suportă ShareX, Flameshot și alte instrumente de captură de ecran din start, făcându-l un înlocuitor perfect pentru serviciile de încărcare bazate pe cloud, cum ar fi Imgur sau file.io.
Pe lângă simplele încărcări, Zipline include scurtarea URL-urilor, paste bin-uri de cod, organizarea folderelor, personalizarea încorporărilor și gestionarea utilizatorilor. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS înseamnă stocare nelimitată, fără restricții de dimensiune a fișierelor și confidențialitate completă pentru fiecare încărcare.
Funcționalități cheie ale Zipline
Integrare ShareX
Suportul nativ pentru ShareX, Flameshot și încărcător personalizat îți permite să capturezi și să partajezi capturi de ecran în câteva secunde.
Scurtător URL încorporat
Scurtează link-urile alături de încărcările de fișiere dintr-un singur panou de bord, fără să ai nevoie de un serviciu separat.
Administrarea utilizatorilor
Creează mai multe conturi cu cote individuale de încărcare, permisiuni și biblioteci de fișiere separate.
Personalizare încorporare
Personalizează încorporările OpenGraph, astfel încât linkurile partajate să afișeze previzualizări bogate pe Discord, Slack și rețelele sociale.
Pastebin de cod
Partajează fragmente de cod cu evidențiere a sintaxei, cu detectare automată a limbii și opțiuni de expirare.
De ce să rulezi Zipline pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic