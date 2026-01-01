Zipline este un server de încărcare de fișiere și imagini cu auto-găzduire, conceput pentru utilizatorii avansați care au nevoie de partajare rapidă, fiabilă, cu control total asupra datelor lor. Suportă ShareX, Flameshot și alte instrumente de captură de ecran din start, făcându-l un înlocuitor perfect pentru serviciile de încărcare bazate pe cloud, cum ar fi Imgur sau file.io.

Pe lângă simplele încărcări, Zipline include scurtarea URL-urilor, paste bin-uri de cod, organizarea folderelor, personalizarea încorporărilor și gestionarea utilizatorilor. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS înseamnă stocare nelimitată, fără restricții de dimensiune a fișierelor și confidențialitate completă pentru fiecare încărcare.