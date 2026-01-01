Implementează ZNC prin instalare cu un singur click.
Bouncer IRC permanent activ care te menține conectat la rețelele IRC 24/7 și redă mesajele ratate.
Alege un plan VPS pentru ZNC
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ZNC
ZNC este un bouncer IRC avansat (numit și BNC) care menține o conexiune persistentă la rețelele IRC în numele tău. Înregistrează mesaje în timp ce ești offline, le redă când te reconectezi și îți permite să te conectezi de la mai mulți clienți IRC la aceeași identitate simultan. După mai mult de 15 ani de dezvoltare, ZNC rămâne standardul de facto pentru bouncerele IRC auto-găzduite.
Auto-găzduirea ZNC pe un VPS îți oferă o prezență IRC stabilă, mereu online, cu istoric complet al backlog-ului, plugin-uri modulare pentru notificări, înregistrare și identificare, plus o interfață de administrare web pentru adăugarea de rețele și configurarea canalelor fără a modifica fișierele de configurare.
Funcționalități cheie ale ZNC
Prezență IRC mereu activă
Rămâne conectat la fiecare rețea la care te conectezi, pentru a nu rata mesaje sau a pierde înregistrările de porecle în timpul perioadelor de inactivitate ale desktopului.
Redare multi-client
Conectează-te de pe clienți desktop, mobili și web simultan — ZNC redă mesajele pierdute și menține fiecare client sincronizat.
Sistem modular de plugin-uri
Module încorporate pentru logare, autentificare NickServ, fail2ban, ciclare canale, notificări push și zeci de altele.
Interfață de administrare web
Gestionează utilizatori, rețele, canale și module dintr-un browser — fără să fie nevoie să editezi manual configurațiile sau să folosești comenzi de bot IRC.
Suport multi-utilizator
Conturile individuale cu rețele izolate și setări de module permit gospodăriilor sau echipelor să partajeze o singură instanță ZNC cu identități IRC distincte.
De ce să rulezi ZNC pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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