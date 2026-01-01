ZNC este un bouncer IRC avansat (numit și BNC) care menține o conexiune persistentă la rețelele IRC în numele tău. Înregistrează mesaje în timp ce ești offline, le redă când te reconectezi și îți permite să te conectezi de la mai mulți clienți IRC la aceeași identitate simultan. După mai mult de 15 ani de dezvoltare, ZNC rămâne standardul de facto pentru bouncerele IRC auto-găzduite.

Auto-găzduirea ZNC pe un VPS îți oferă o prezență IRC stabilă, mereu online, cu istoric complet al backlog-ului, plugin-uri modulare pentru notificări, înregistrare și identificare, plus o interfață de administrare web pentru adăugarea de rețele și configurarea canalelor fără a modifica fișierele de configurare.