Cross-seed este un instrument de automatizare open-source conceput pentru a ajuta utilizatorii de torrente să găsească și să adauge cross-seeds — torrente care există pe mai multe trackere private, dar partajează fișiere identice. Comparând descărcările tale existente cu indexatori precum Prowlarr sau Jackett, identifică lansări potrivite și le adaugă automat în clientul tău de torrent, permițându-ți să faci seed pe trackere suplimentare fără a re-descărca date.

Rularea Cross-seed pe un VPS asigură o funcționare continuă 24/7, scanând pentru noi oportunități de cross-seed ori de câte ori apar. Se integrează cu clienți de torrent populari, inclusiv qBittorrent, Deluge și rTorrent, și suportă potrivirea bazată pe date care funcționează chiar și atunci când numele lansărilor diferă între trackere.