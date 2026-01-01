Implementează Cross-seed printr-o instalare cu un singur click.
Instrument automatizat de cross-seeding care găsește torrente potrivite pe trackere private pentru a-ți maximiza raportul de seeding.
Alege un plan VPS pentru Cross-seed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cross-seed
Cross-seed este un instrument de automatizare open-source conceput pentru a ajuta utilizatorii de torrente să găsească și să adauge cross-seeds — torrente care există pe mai multe trackere private, dar partajează fișiere identice. Comparând descărcările tale existente cu indexatori precum Prowlarr sau Jackett, identifică lansări potrivite și le adaugă automat în clientul tău de torrent, permițându-ți să faci seed pe trackere suplimentare fără a re-descărca date.
Rularea Cross-seed pe un VPS asigură o funcționare continuă 24/7, scanând pentru noi oportunități de cross-seed ori de câte ori apar. Se integrează cu clienți de torrent populari, inclusiv qBittorrent, Deluge și rTorrent, și suportă potrivirea bazată pe date care funcționează chiar și atunci când numele lansărilor diferă între trackere.
Funcționalități cheie ale Cross-seed
Însămânțare încrucișată automată
Scanează descărcările tale existente și găsește torrente potrivite pe alte trackere, astfel încât să poți partaja mai mult fără să descarci nimic în plus.
Suport trackere multiple
Se conectează la Prowlarr sau Jackett pentru a căuta în zeci de trackere private și publice simultan dintr-o singură configurație.
Integrare client Torrent
Funcționează nativ cu qBittorrent, Deluge, Transmission și rTorrent pentru a injecta torrente cross-seed direct în clientul tău.
Potrivire bazată pe date
Potrivește torrente după conținutul și dimensiunea fișierului, mai degrabă decât doar după nume, identificând cross-seed-uri chiar și atunci când titlurile lansărilor diferă între trackere.
Mod daemon
Rulează ca un serviciu persistent în fundal care monitorizează descărcările noi și găsește automat oportunități de cross-seeding în timp real.
De ce să rulezi Cross-seed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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