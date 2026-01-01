Implementează Local Deep Research prin instalare cu un singur click.
Asistent de cercetare AI auto-găzduit care rulează fluxuri de lucru iterative de cercetare aprofundată utilizând furnizori de LLM-uri cloud.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Local Deep Research
Local Deep Research este un asistent de cercetare AI open-source cu peste 7.200 de stele pe GitHub, care rulează fluxuri de lucru de cercetare în mai multe etape pe propria ta infrastructură. Acesta planifică interogări, colectează surse de pe web, urmărește lacunele și produce rapoarte citate — același model ca produsele comerciale de cercetare aprofundată, dar cu control complet asupra cărui model și căror motoare de căutare efectuează munca.
Această implementare conectează Local Deep Research la furnizorul tău preferat de LLM cloud — OpenRouter, OpenAI, Anthropic sau orice endpoint compatibil OpenAI — și vine cu SearXNG ca backend de căutare care respectă confidențialitatea, astfel încât interogările de cercetare și sursele agregate rămân pe VPS-ul tău, în timp ce inferența modelului rulează împotriva furnizorului de vârf ales de tine.
Funcționalități cheie ale Local Deep Research
Cercetare iterativă profundă
Planifică interogări, urmărește lacunele și agregă surse în rapoarte structurate cu citări, în loc de răspunsuri punctuale.
Furnizori de LLM-uri Cloud
Funcționează cu OpenRouter, OpenAI, Anthropic și orice endpoint compatibil cu OpenAI — poți schimba furnizorii și modelele din interfața web fără a reporni containerul.
Backend de căutare privat
Vine cu SearXNG, astfel încât interogările de cercetare sunt agregate de la zeci de motoare de căutare fără a le expune trackerelor comerciale.
Datele tale rămân la tine
Istoricul cercetărilor, rapoartele generate și configurația se află pe VPS-ul tău — doar apelurile de inferență a modelului părăsesc serverul, criptate în tranzit către furnizorul tău ales.
Rapoarte citate, exportabile
Fiecare revendicare este legată de sursa sa, astfel încât rapoartele să poată fi revizuite, verificate și exportate pentru utilizare ulterioară.
Configurare bazată pe web
Furnizorii de modele, cheile API și setările de căutare sunt gestionate prin intermediul paginii de setări încorporate — fără a edita fișierele de configurare pe server.
De ce să rulezi Local Deep Research pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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