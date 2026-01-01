Local Deep Research este un asistent de cercetare AI open-source cu peste 7.200 de stele pe GitHub, care rulează fluxuri de lucru de cercetare în mai multe etape pe propria ta infrastructură. Acesta planifică interogări, colectează surse de pe web, urmărește lacunele și produce rapoarte citate — același model ca produsele comerciale de cercetare aprofundată, dar cu control complet asupra cărui model și căror motoare de căutare efectuează munca.

Această implementare conectează Local Deep Research la furnizorul tău preferat de LLM cloud — OpenRouter, OpenAI, Anthropic sau orice endpoint compatibil OpenAI — și vine cu SearXNG ca backend de căutare care respectă confidențialitatea, astfel încât interogările de cercetare și sursele agregate rămân pe VPS-ul tău, în timp ce inferența modelului rulează împotriva furnizorului de vârf ales de tine.