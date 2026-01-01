Tautulli este un instrument de monitorizare și urmărire bazat pe Python, construit special pentru Plex Media Server. Înregistrează fiecare eveniment de redare — cine a vizionat ce, când, la ce calitate și de pe ce dispozitiv — și prezintă datele în grafice bogate și tabele de istoric filtrabile.

Auto-găzduirea Tautulli pe un VPS, alături sau separat de serverul tău Plex, îți oferă statistici persistente și livrarea notificărilor prin Discord, Slack, Telegram și email, fără a te baza pe serviciile cloud ale Plex. Se conectează la orice server Plex prin rețea.