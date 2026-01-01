Instalează Tautulli cu un singur click.
Însoțitor de monitorizare și analiză pentru Plex Media Server, cu statistici detaliate și notificări personalizate.
Alege un plan VPS pentru Tautulli
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tautulli
Tautulli este un instrument de monitorizare și urmărire bazat pe Python, construit special pentru Plex Media Server. Înregistrează fiecare eveniment de redare — cine a vizionat ce, când, la ce calitate și de pe ce dispozitiv — și prezintă datele în grafice bogate și tabele de istoric filtrabile.
Auto-găzduirea Tautulli pe un VPS, alături sau separat de serverul tău Plex, îți oferă statistici persistente și livrarea notificărilor prin Discord, Slack, Telegram și email, fără a te baza pe serviciile cloud ale Plex. Se conectează la orice server Plex prin rețea.
Funcționalități cheie ale Tautulli
Istoric redare
Fiecare flux este înregistrat cu utilizatorul, dispozitivul, calitatea și durata, astfel încât să ai o evidență completă a activității serverului media.
Notificări personalizate
Trimite alerte pentru conținut nou, porniri de stream, transcodări sau autentificări de utilizator prin Discord, Slack, Telegram, email și altele.
Panou de bord statistici
Graficele vizuale arată fluxurile concurente, utilizarea lățimii de bandă, media populare și activitatea per utilizator pe orice interval de timp.
Suport buletin informativ
Generează și trimite automat buletine informative prin email care evidențiază filmele și episoadele adăugate recent utilizatorilor tăi Plex.
De ce să rulezi Tautulli pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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