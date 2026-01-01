Instalează Mealie cu un singur click.
Manager de rețete cu auto-găzduire care importă rețete din orice URL și le transformă în planuri de masă săptămânale cu liste de cumpărături.
Alege un plan VPS pentru Mealie
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mealie
Mealie este un manager de rețete cu auto-găzduire care importă rețete de pe orice site web cu un singur clic, eliminând reclamele și aglomerația pentru a stoca rețete curate, căutabile, permanent pe serverul tău. Organizează rețetele după etichetă și bucătărie, ajustează automat porțiile și afișează informații nutriționale — totul într-un mod de gătit optimizat pentru mobil.
Auto-găzduirea Mealie înseamnă că colecția ta de rețete supraviețuiește închiderilor de site-uri web și schimbărilor de platformă, membrii gospodăriei pot accesa cu toții aceeași bibliotecă, iar planificarea săptămânală a meselor generează liste de cumpărături consolidate fără taxe de abonament.
Funcționalități cheie ale Mealie
Importă cu un singur clic
Lipește orice URL de rețetă și Mealie extrage automat ingredientele și instrucțiunile, economisind ore de copiere manuală.
Calendar de planificare a meselor
Trage rețetele pe un calendar săptămânal și generează o listă de cumpărături combinată pentru toate mesele planificate cu un singur click.
Scalarea rețetelor
Prin ajustarea porțiilor, toate cantitățile ingredientelor se recalculează instantaneu — nu este nevoie de calcule manuale.
Partajare gospodărie
Suportul multi-utilizator permite fiecărui membru al familiei să navigheze în aceeași bibliotecă de rețete și să contribuie la planul de masă.
Stocare permanentă
Rețetele stocate pe VPS-ul tău rămân accesibile chiar și atunci când site-urile web originale se modifică, elimină conținut sau devin inactive.
De ce să rulezi Mealie pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
AdventureLog
Instrument de urmărire a călătoriilor și planificator de excursii cu auto-găzduire și hărți interactive