WatchState este un instrument open-source construit pentru gospodăriile care rulează mai mult de un server media. În loc să se bazeze pe Trakt sau alte servicii terțe, comunică direct cu API-urile Plex, Jellyfin și Emby pentru a menține stările de redare, pozițiile de reluare și istoricul vizionărilor consecvente pe fiecare backend pe care îl conectezi.

Găzduirea proprie a WatchState pe propriul tău VPS menține token-urile de cont, datele de vizionare și traficul webhook în întregime sub controlul tău. Containerul include o interfață web pentru adăugarea de backend-uri, suportă sincronizarea multe-la-multe sau unidirecțională și combină importurile programate cu evenimente webhook în timp real, astfel încât modificările se propagă în câteva secunde.