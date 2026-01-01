Implementează WatchState cu instalare printr-un singur click.
Motor de sincronizare auto-găzduit care menține istoricul de vizionare aliniat între serverele Plex, Jellyfin și Emby.
Alege un plan VPS pentru WatchState
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WatchState
WatchState este un instrument open-source construit pentru gospodăriile care rulează mai mult de un server media. În loc să se bazeze pe Trakt sau alte servicii terțe, comunică direct cu API-urile Plex, Jellyfin și Emby pentru a menține stările de redare, pozițiile de reluare și istoricul vizionărilor consecvente pe fiecare backend pe care îl conectezi.
Găzduirea proprie a WatchState pe propriul tău VPS menține token-urile de cont, datele de vizionare și traficul webhook în întregime sub controlul tău. Containerul include o interfață web pentru adăugarea de backend-uri, suportă sincronizarea multe-la-multe sau unidirecțională și combină importurile programate cu evenimente webhook în timp real, astfel încât modificările se propagă în câteva secunde.
Funcționalități cheie ale WatchState
Sincronizare multi-backend
Sincronizează starea de vizionare mulți-la-mulți sau într-un singur sens între serverele Plex, Jellyfin și Emby dintr-un singur panou de bord.
Actualizări prin Webhook
Primește evenimente de redare, pauză și scrobble direct de la fiecare backend, astfel încât istoricul de vizionare să se propage în câteva secunde, în loc să aștepți o scanare.
Identități multi-utilizator
Asociază mai mulți utilizatori de pe servere diferite la identități partajate și menține fiecare membru al familiei sincronizat fără a încrucișa istoricele.
Copii de rezervă portabile
Exportă starea completă de funcționare a fiecărui backend într-un format portabil pe care îl poți restaura ulterior sau migra pe un alt server.
Verificări de paritate ale bibliotecii
Detectează intrările nepotrivite, neconcordante sau învechite și evidențiază diferențele între backend-uri, astfel încât să poți remedia metadatele înainte ca acestea să cauzeze conflicte de sincronizare.
Potrivirea căii
Potrivirea elementelor după căi media partajate atunci când ID-urile externe lipsesc sau sunt nesigure, ideală pentru biblioteci răspândite pe mai multe backend-uri.
De ce să rulezi WatchState pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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