Sharkey este un fork al Misskey care urmărește versiunea upstream și care oferă o experiență socială rafinată pentru fediverse. Acesta vorbește nativ ActivityPub, astfel încât comunitatea ta poate urmări și interacționa cu conturi de pe Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed și restul rețelei federate fără niciun fel de punți.

Comparativ cu versiunea upstream a Misskey, Sharkey adaugă editare federată a postărilor, fundaluri federate de profil, compatibilitate API pentru clienții Mastodon și zeci de îmbunătățiri UX determinate de feedback-ul comunității. Găzduirea proprie a Sharkey pe propriul tău VPS îți menține cronologia, media și graficul de urmăritori complet sub controlul tău, fără ca vreun proprietar de platformă să decidă pe cine poți contacta.