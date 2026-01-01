Implementează Sharkey printr-o instalare cu un singur click.
Server de microblogging federat bazat pe Misskey cu performanță îmbunătățită, suport API Mastodon și UX modern.
Alege un plan VPS pentru Sharkey
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Sharkey
Sharkey este un fork al Misskey care urmărește versiunea upstream și care oferă o experiență socială rafinată pentru fediverse. Acesta vorbește nativ ActivityPub, astfel încât comunitatea ta poate urmări și interacționa cu conturi de pe Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed și restul rețelei federate fără niciun fel de punți.
Comparativ cu versiunea upstream a Misskey, Sharkey adaugă editare federată a postărilor, fundaluri federate de profil, compatibilitate API pentru clienții Mastodon și zeci de îmbunătățiri UX determinate de feedback-ul comunității. Găzduirea proprie a Sharkey pe propriul tău VPS îți menține cronologia, media și graficul de urmăritori complet sub controlul tău, fără ca vreun proprietar de platformă să decidă pe cine poți contacta.
Funcționalități cheie ale Sharkey
Federație ActivityPub
Conectează-te cu Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed și cu orice alt server ActivityPub pentru a ajunge la întregul fediverse de pe propria ta instanță.
Compatibil cu API Mastodon
Folosește orice client Mastodon terț pentru a posta și a naviga, beneficiind în continuare de funcționalități în stil Misskey, sub capotă.
Emoji personalizate și reacții
Încarcă emoji personalizate la nivel de server și reacționează la orice postare cu ele, transformând fluxurile în conversații expresive, dincolo de textul simplu.
Post-editare federată
Editează-ți postările după publicare și asigură-te că modificarea se propagă fără probleme către instanțele la distanță, cu istoricul complet al modificărilor păstrat.
Antene și liste
Construiește antene bazate pe cuvinte cheie și liste de utilizatori selectate pentru a filtra cronologii, a urmări subiecte și a nu rata niciodată postările care contează pentru tine.
Gestionarea Media
Organizează imaginile încărcate, videoclipurile și fișierele într-un Drive încorporat cu dosare, căutare și reutilizare în toate postările și elementele de profil.
De ce să rulezi Sharkey pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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