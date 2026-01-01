Instalează Maputnik cu un singur click.
Editor vizual gratuit și open-source pentru stiluri de hartă MapLibre și Mapbox GL JSON, construit pentru dezvoltatori și cartografi.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Maputnik
Maputnik este editorul vizual open-source standard pentru specificația de stil MapLibre GL, utilizat pentru a proiecta hărți de bază cu dale vectoriale pentru aplicații web și mobile. În loc să editezi manual JSON, tu compui straturi, proprietăți de stil, expresii și filtre printr-un editor WYSIWYG live, sincronizat cu o previzualizare reală MapLibre GL.
Găzduirea proprie a Maputnik pe propriul tău VPS păstrează fișierele de stil proprietare, URL-urile serverelor de dale și cheile API în interiorul infrastructurii tale, în loc să depinzi de demo-ul public de pe maplibre.org. Implementarea este livrată ca un singur front-end static, servit de binarul oficial Maputnik, astfel încât munca de design rulează în întregime pe partea de browser, fără a necesita dependențe externe de servicii de hărți.
Funcționalități cheie ale Maputnik
Editor de stil WYSIWYG
Editează vizual stilurile JSON MapLibre și Mapbox GL cu o previzualizare live a hărții care se actualizează pe măsură ce ajustezi straturi, culori, fonturi și expresii dependente de zoom.
Acoperire completă a specificațiilor de stil
Suportă fiecare tip de strat conform specificațiilor de stil MapLibre GL — umplere, linie, simbol, raster, umbră de deal, hartă termică — cu intrări adaptate tipului pentru proprietățile de vopsire și de aspect.
Expresii bazate pe date
Construiește și depanează expresii de filtrare și proprietate cu validare inline, astfel încât stilurile să poată reacționa la atributele caracteristicilor, nivelul de zoom și starea de rulare.
Inspector de dale vectoriale
Inspectează sursele de dale vectoriale strat cu strat pentru a vedea exact ce caracteristici și proprietăți sunt disponibile înainte de a le lega în stilul tău.
Importă și exportă stiluri
Încarcă stiluri dintr-un URL, încarcă JSON sau lipește din clipboard, apoi exportă fișierul de stil finalizat, gata de utilizat în MapLibre GL JS sau SDK-uri native.
Surse de plăci personalizate
Îndreaptă editorul către propriile tale endpoint-uri de dale vectoriale sau raster, OpenMapTiles sau servere MBTiles, pentru a proiecta stiluri pe baza datelor pe care aplicația ta le servește de fapt.
De ce să rulezi Maputnik pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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