Reducere de până la 69% pentru Maputnik

Instalează Maputnik cu un singur click.

Editor vizual gratuit și open-source pentru stiluri de hartă MapLibre și Mapbox GL JSON, construit pentru dezvoltatori și cartografi.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Maputnik cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Maputnik

Maputnik este editorul vizual open-source standard pentru specificația de stil MapLibre GL, utilizat pentru a proiecta hărți de bază cu dale vectoriale pentru aplicații web și mobile. În loc să editezi manual JSON, tu compui straturi, proprietăți de stil, expresii și filtre printr-un editor WYSIWYG live, sincronizat cu o previzualizare reală MapLibre GL.

Găzduirea proprie a Maputnik pe propriul tău VPS păstrează fișierele de stil proprietare, URL-urile serverelor de dale și cheile API în interiorul infrastructurii tale, în loc să depinzi de demo-ul public de pe maplibre.org. Implementarea este livrată ca un singur front-end static, servit de binarul oficial Maputnik, astfel încât munca de design rulează în întregime pe partea de browser, fără a necesita dependențe externe de servicii de hărți.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Maputnik

Editor de stil WYSIWYG

Editează vizual stilurile JSON MapLibre și Mapbox GL cu o previzualizare live a hărții care se actualizează pe măsură ce ajustezi straturi, culori, fonturi și expresii dependente de zoom.

Acoperire completă a specificațiilor de stil

Suportă fiecare tip de strat conform specificațiilor de stil MapLibre GL — umplere, linie, simbol, raster, umbră de deal, hartă termică — cu intrări adaptate tipului pentru proprietățile de vopsire și de aspect.

Expresii bazate pe date

Construiește și depanează expresii de filtrare și proprietate cu validare inline, astfel încât stilurile să poată reacționa la atributele caracteristicilor, nivelul de zoom și starea de rulare.

Inspector de dale vectoriale

Inspectează sursele de dale vectoriale strat cu strat pentru a vedea exact ce caracteristici și proprietăți sunt disponibile înainte de a le lega în stilul tău.

Importă și exportă stiluri

Încarcă stiluri dintr-un URL, încarcă JSON sau lipește din clipboard, apoi exportă fișierul de stil finalizat, gata de utilizat în MapLibre GL JS sau SDK-uri native.

Surse de plăci personalizate

Îndreaptă editorul către propriile tale endpoint-uri de dale vectoriale sau raster, OpenMapTiles sau servere MBTiles, pentru a proiecta stiluri pe baza datelor pe care aplicația ta le servește de fapt.

De ce să rulezi Maputnik pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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