Implementează Noul API printr-o instalare cu un singur click.
Un gateway LLM unificat pentru gestionarea mai multor furnizori de AI, cu urmărirea utilizării, controlul accesului și echilibrarea sarcinii.
Alege un plan VPS pentru New API
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu New API
New API este un gateway LLM open-source care oferă un singur punct de acces pentru OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini și zeci de alți furnizori AI. Centralizează gestionarea cheilor API, impune cote de utilizare, urmărește costurile per utilizator sau echipă și permite failover-ul și echilibrarea sarcinii între furnizori — totul printr-un panou de bord web.
Găzduirea New API pe propriul tău VPS menține credențialele AI sensibile și datele de utilizare sub controlul tău, elimină taxele de gateway per cerere și îți oferă flexibilitatea de a adăuga sau schimba furnizori fără a modifica codul aplicației tale.
Funcționalități cheie ale New API
Gateway Unificat al Furnizorilor
Redirecționează cererile către OpenAI, Claude, Gemini și alte LLM-uri printr-un singur endpoint, schimbând furnizorii fără a schimba codul aplicației tale.
Monitorizarea utilizării și cote
Monitorizează consumul de tokenuri și costurile per utilizator, echipă sau proiect, și setează limite stricte pentru a preveni cheltuielile neașteptate cu AI în cadrul organizației tale.
Echilibrarea sarcinii și bascularea
Distribuie cererile pe mai multe canale de furnizori și revine automat la alternative atunci când un furnizor este indisponibil, maximizând timpul de funcționare.
Controlul accesului bazat pe token
Emite token-uri API echipelor și aplicațiilor fără a expune credențialele tale reale de furnizor, păstrând secretele centralizate și revocabile în orice moment.
Tablou de bord web
Administrează canale, utilizatori și cote printr-o interfață web încorporată, cu jurnale de utilizare în timp real și analize de consum.
De ce să rulezi New API pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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