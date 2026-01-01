Strapi este cel mai popular CMS headless open-source din lume, în care au încredere peste 800.000 de dezvoltatori. Acesta oferă un backend de gestionare a conținutului complet personalizabil, cu un panou de administrare intuitiv drag-and-drop, API-uri REST și GraphQL generate automat și un ecosistem bogat de plugin-uri. Spre deosebire de CMS-urile tradiționale care cuplează conținutul la un frontend fix, Strapi livrează conținut către orice canal — site-uri web, aplicații mobile, dispozitive IoT — prin API-uri standard.

Găzduirea proprie a Strapi pe VPS-ul tău elimină prețurile per utilizator și limitele de rată API impuse de furnizorii de CMS-uri administrate, oferindu-ți în același timp control complet asupra arhitecturii conținutului tău, stocării datelor și configurării plugin-urilor. Acest șablon asociază Strapi cu PostgreSQL 16 pentru o fiabilitate pregătită pentru producție.