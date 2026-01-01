Implementează Strapi cu un singur click.
CMS headless open-source de top care generează automat API-uri REST și GraphQL din modelele tale de conținut, cu un panou de administrare personalizabil.
Alege un plan VPS pentru Strapi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Strapi
Strapi este cel mai popular CMS headless open-source din lume, în care au încredere peste 800.000 de dezvoltatori. Acesta oferă un backend de gestionare a conținutului complet personalizabil, cu un panou de administrare intuitiv drag-and-drop, API-uri REST și GraphQL generate automat și un ecosistem bogat de plugin-uri. Spre deosebire de CMS-urile tradiționale care cuplează conținutul la un frontend fix, Strapi livrează conținut către orice canal — site-uri web, aplicații mobile, dispozitive IoT — prin API-uri standard.
Găzduirea proprie a Strapi pe VPS-ul tău elimină prețurile per utilizator și limitele de rată API impuse de furnizorii de CMS-uri administrate, oferindu-ți în același timp control complet asupra arhitecturii conținutului tău, stocării datelor și configurării plugin-urilor. Acest șablon asociază Strapi cu PostgreSQL 16 pentru o fiabilitate pregătită pentru producție.
Funcționalități cheie ale Strapi
APIs generate automat
Strapi creează endpointuri REST și GraphQL automat atunci când definești tipuri de conținut — nu este necesară codarea manuală a API-ului.
Constructor de conținut drag-and-drop
Construiește vizual modele de conținut complexe cu câmpuri, componente și zone dinamice fără a atinge baza de cod.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește permisiuni granulare per tip de conținut și rol de utilizator, astfel încât editorii, managerii și consumatorii API să acceseze doar ceea ce ar trebui.
Galerie media
Încarcă, organizează și optimizează imagini și fișiere într-o bibliotecă media centralizată cu redimensionare automată a imaginilor și conversie a formatului.
Ecosistem de pluginuri
Extinde Strapi cu plugin-uri din magazin pentru autentificare, SEO, email, căutare și multe altele — sau creează plugin-uri personalizate pentru nevoile tale.
Conținut multilingv
Poți gestiona conținutul în mai multe limbi cu suport i18n încorporat, publicând fiecare localizare independent pentru a susține audiențe globale.
De ce să rulezi Strapi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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