Reducere de până la 69% pentru Strapi

Implementează Strapi cu un singur click.

CMS headless open-source de top care generează automat API-uri REST și GraphQL din modelele tale de conținut, cu un panou de administrare personalizabil.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează Strapi cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Strapi

Strapi este cel mai popular CMS headless open-source din lume, în care au încredere peste 800.000 de dezvoltatori. Acesta oferă un backend de gestionare a conținutului complet personalizabil, cu un panou de administrare intuitiv drag-and-drop, API-uri REST și GraphQL generate automat și un ecosistem bogat de plugin-uri. Spre deosebire de CMS-urile tradiționale care cuplează conținutul la un frontend fix, Strapi livrează conținut către orice canal — site-uri web, aplicații mobile, dispozitive IoT — prin API-uri standard.

Găzduirea proprie a Strapi pe VPS-ul tău elimină prețurile per utilizator și limitele de rată API impuse de furnizorii de CMS-uri administrate, oferindu-ți în același timp control complet asupra arhitecturii conținutului tău, stocării datelor și configurării plugin-urilor. Acest șablon asociază Strapi cu PostgreSQL 16 pentru o fiabilitate pregătită pentru producție.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Strapi

APIs generate automat

Strapi creează endpointuri REST și GraphQL automat atunci când definești tipuri de conținut — nu este necesară codarea manuală a API-ului.

Constructor de conținut drag-and-drop

Construiește vizual modele de conținut complexe cu câmpuri, componente și zone dinamice fără a atinge baza de cod.

Controlul accesului bazat pe roluri

Definește permisiuni granulare per tip de conținut și rol de utilizator, astfel încât editorii, managerii și consumatorii API să acceseze doar ceea ce ar trebui.

Galerie media

Încarcă, organizează și optimizează imagini și fișiere într-o bibliotecă media centralizată cu redimensionare automată a imaginilor și conversie a formatului.

Ecosistem de pluginuri

Extinde Strapi cu plugin-uri din magazin pentru autentificare, SEO, email, căutare și multe altele — sau creează plugin-uri personalizate pentru nevoile tale.

Conținut multilingv

Poți gestiona conținutul în mai multe limbi cu suport i18n încorporat, publicând fiecare localizare independent pentru a susține audiențe globale.

De ce să rulezi Strapi pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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