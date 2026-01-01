Instalează LobeChat cu un singur click.
Interfață de chat AI modernă, open-source, care acceptă OpenAI, Anthropic, Ollama și peste 20 de alți furnizori LLM.
Alege un plan VPS pentru LobeChat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LobeChat
LobeChat este un cadru de chat AI rafinat, open-source, cu peste 75.000 de stele pe GitHub, care oferă o experiență similară cu ChatGPT, permițându-ți să te conectezi la orice furnizor LLM pe care îl alegi. Suportă OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama și zeci de alți furnizori — toate dintr-o singură interfață unificată cu gestionarea conversațiilor, plugin-uri, încărcări de fișiere și suport vocal.
Auto-găzduirea LobeChat înseamnă că cheile tale API rămân pe propria infrastructură, datele conversațiilor nu sunt niciodată înregistrate de o platformă terță, iar un cod de acces îți menține instanța privată. Arhitectura ușoară, doar client, nu necesită o bază de date, funcționând eficient alături de alte servicii pe același VPS.
Funcționalități cheie ale LobeChat
20+ Furnizori LLM
Conectează-te la OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama și multe altele fără a schimba aplicațiile sau a gestiona interfețe separate.
Ecosistem de pluginuri
Extinde chatul cu căutare web, execuție de cod, generare de imagini și alte capabilități prin sistemul de pluginuri încorporat.
Suport pentru fișiere și viziune
Încarcă documente și imagini pentru analiză de către modele capabile de viziune direct în cadrul conversației.
Asistenți AI personalizați
Creează persoane AI reutilizabile cu prompturi de sistem personalizate și parametri de model pentru sarcini sau fluxuri de lucru specifice.
Interacțiuni vocale
Folosește text-to-speech și speech-to-text pentru conversații hands-free cu orice furnizor LLM conectat.
De ce să rulezi LobeChat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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