Instalează Netdata cu un singur click.
Monitorizare în timp real a infrastructurii cu granularitate de 1 secundă, peste 800 de integrări și zero configurare necesară.
Alege un plan VPS pentru Netdata
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Netdata
Netdata este o platformă open-source de monitorizare a infrastructurii în timp real, care colectează mii de metrici pe secundă de pe serverele, containerele, aplicațiile și serviciile tale cloud. Spre deosebire de stivele tradiționale de monitorizare care necesită straturi separate de colectare, stocare și vizualizare a datelor, Netdata le integrează pe toate trei într-un singur agent ușor — oferind tablouri de bord live în câteva secunde de la implementare, fără a fi necesară o configurare manuală pentru serviciile comune.
Cu peste 78.000 de stele pe GitHub și 500 de milioane de descărcări Docker, Netdata este una dintre cele mai adoptate soluții de monitorizare auto-găzduite. Rulându-l pe propriul tău VPS, păstrezi toate metricile infrastructurii private în rețeaua ta, cu control complet asupra politicilor de retenție, regulilor de alertare și accesului la tabloul de bord.
Funcționalități cheie ale Netdata
granularitate metrică de 1 secundă
Captează vârfurile de utilizare CPU, presiunea pe memorie și exploziile de latență pe care intervalele de interogare de 10 sau 60 de secunde le scapă complet.
800+ integrări detectate automat
Descoperă și monitorizează automat baze de date, servere web, cozi de mesaje și servicii cloud care rulează pe gazdă — nu sunt necesare fișiere de configurare.
Detecție de anomalii bazată pe ML
Antrenează un model de anomalii pentru fiecare metrică și identifică tipare neobișnuite înainte ca acestea să provoace întreruperi, fără ajustarea manuală a pragurilor.
Monitorizare container Docker
Descoperă toate containerele care rulează prin intermediul socket-ului Docker și urmărește utilizarea CPU, memoriei, I/O-ului de rețea și a spațiului pe disc pentru fiecare container.
Bibliotecă de alerte preconfigurată
Vine cu sute de alerte testate în luptă, care acoperă sistemul de operare, bazele de date și metricile aplicațiilor — active imediat după implementare.
De ce să rulezi Netdata pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare