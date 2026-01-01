Netdata este o platformă open-source de monitorizare a infrastructurii în timp real, care colectează mii de metrici pe secundă de pe serverele, containerele, aplicațiile și serviciile tale cloud. Spre deosebire de stivele tradiționale de monitorizare care necesită straturi separate de colectare, stocare și vizualizare a datelor, Netdata le integrează pe toate trei într-un singur agent ușor — oferind tablouri de bord live în câteva secunde de la implementare, fără a fi necesară o configurare manuală pentru serviciile comune.

Cu peste 78.000 de stele pe GitHub și 500 de milioane de descărcări Docker, Netdata este una dintre cele mai adoptate soluții de monitorizare auto-găzduite. Rulându-l pe propriul tău VPS, păstrezi toate metricile infrastructurii private în rețeaua ta, cu control complet asupra politicilor de retenție, regulilor de alertare și accesului la tabloul de bord.