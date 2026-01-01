Shelfmark este o aplicație web auto-găzduită care caută cărți și cărți audio simultan în mai multe surse — inclusiv cataloage web, indexatoare de torrente, Usenet și canale IRC — și livrează rezultatele către managerul tău local de bibliotecă. Suportă acces multi-utilizator cu un sistem de solicitări încorporat, astfel încât membrii gospodăriei pot naviga și trimite solicitări de descărcare fără a necesita conturi separate pentru fiecare integrare.

Shelfmark se integrează cu Calibre, Calibre-Web, Grimmory și Audiobookshelf pentru a adăuga titlurile descărcate direct în biblioteca ta existentă. Toate configurațiile și istoricul sunt stocate într-o singură bază de date SQLite în directorul de configurare — nu este necesar niciun serviciu extern de baze de date.