Implementează Shelfmark prin instalare cu un singur click.
Platformă de căutare de cărți și cărți audio auto-găzduită care găsește și descarcă titluri din surse multiple în biblioteca ta.
Alege un plan VPS pentru Shelfmark
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shelfmark
Shelfmark este o aplicație web auto-găzduită care caută cărți și cărți audio simultan în mai multe surse — inclusiv cataloage web, indexatoare de torrente, Usenet și canale IRC — și livrează rezultatele către managerul tău local de bibliotecă. Suportă acces multi-utilizator cu un sistem de solicitări încorporat, astfel încât membrii gospodăriei pot naviga și trimite solicitări de descărcare fără a necesita conturi separate pentru fiecare integrare.
Shelfmark se integrează cu Calibre, Calibre-Web, Grimmory și Audiobookshelf pentru a adăuga titlurile descărcate direct în biblioteca ta existentă. Toate configurațiile și istoricul sunt stocate într-o singură bază de date SQLite în directorul de configurare — nu este necesar niciun serviciu extern de baze de date.
Funcționalități cheie ale Shelfmark
Căutare multi-sursă de cărți
Căută cataloage web, indexatoare de torrente, Usenet și canale IRC simultan și compară rezultatele dintr-o singură interfață.
Integrarea managerului de bibliotecă
Conectează-te la Calibre, Calibre-Web, Grimmory sau Audiobookshelf pentru a direcționa cărțile descărcate direct în biblioteca ta existentă.
Sistem de cereri multi-utilizator
Membrii familiei pot naviga prin rezultatele căutării și pot trimite cereri de descărcare prin propriile conturi, fără acces direct la clienții de descărcare.
Autentificare flexibilă
Alege dintre lipsa autentificării, conturi de utilizator încorporate, anteturi de proxy invers sau OIDC, pentru a se potrivi cerințelor tale de securitate ale rețelei.
Implementare autonomă
SQLite stochează toată configurația și istoricul în interiorul volumului de configurare — nu ai nevoie de un serviciu extern de baze de date pentru a rula Shelfmark.
De ce să rulezi Shelfmark pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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