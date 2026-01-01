Implementează RustFS cu instalare printr-un singur click.
Stocare distribuită de obiecte compatibilă S3, construită în Rust pentru sarcini de lucru AI, lacuri de date și aplicații cloud-native.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RustFS
RustFS este un sistem de stocare a obiectelor de înaltă performanță, distribuit, construit în întregime în Rust. Acesta oferă compatibilitate completă cu API-ul Amazon S3, combinată cu garanțiile de siguranță a memoriei Rust și o performanță brută care depășește soluțiile tradiționale. Conceput pentru lacuri de date, pipeline-uri AI/ML și sarcini de lucru big data, RustFS utilizează codarea cu ștergere pentru a proteja împotriva pierderii de date și detecția degradării datelor pentru a asigura integritatea pe termen lung a datelor.
Auto-găzduirea RustFS pe propriul tău VPS îți pune infrastructura de stocare a obiectelor complet sub control — fără taxe per GB, fără taxe de ieșire a datelor și fără blocare la furnizor. Consola web încorporată îți permite să gestionezi bucket-uri, să configurezi politici de acces și să monitorizezi utilizarea stocării fără a necesita instrumente suplimentare.
Funcționalități cheie ale RustFS
S3 API compatibil
Funcționează cu orice client, SDK sau instrument compatibil S3 — pentru migrarea fluxurilor de lucru existente fără modificări de cod.
Codare cu ștergere
Distribuie datele pe mai multe volume cu redundanță, astfel încât stocarea să rămână intactă chiar și atunci când unitățile individuale de disc cedează.
Consolă de administrare web
Interfață bazată pe browser pentru crearea de bucket-uri, gestionarea cheilor de acces, setarea politicilor de ciclu de viață și monitorizarea utilizării stocării.
Performanță Ridicată
Construit în Rust pentru siguranța memoriei și viteză — testele de performanță arată un debit de până la 2,3 ori mai mare decât alternativele pentru sarcinile de lucru cu obiecte mici.
Notificări eveniment
Declanșează webhook-uri la evenimente de bucket, cum ar fi crearea și ștergerea obiectelor, pentru a se integra cu fluxurile de procesare ulterioare.
Integrarea identității
Suportă OIDC/OpenID Connect și OpenStack Keystone pentru single sign-on pentru întreprinderi și implementări multi-tenant.
De ce să rulezi RustFS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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