Instalează Beszel Agent printr-o instalare cu un singur click.
Agent de monitorizare ușor care colectează metrici de server și container pentru hub-ul tău Beszel.
Alege un plan VPS pentru Beszel Agent
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Beszel Agent
Beszel Agent este componenta de colectare a datelor a platformei de monitorizare Beszel. Instalat pe fiecare server pe care vrei să-l observi, colectează continuu metrici CPU, memorie, disc și rețea alături de statisticile containerelor Docker, apoi le transmite în siguranță către un hub Beszel central pentru agregare și alertare.
Agentul este în mod deliberat minimal — consumă resurse neglijabile, oferind în același timp o vizibilitate completă asupra stării de sănătate a sistemului. Comunicarea cu hub-ul este securizată prin autentificare cu token, iar accesul la socket-ul Docker îi oferă o perspectivă completă la nivel de container fără a necesita privilegii de gazdă elevate dincolo de montarea acelui socket.
Funcționalități cheie ale Beszel Agent
Metricile sistemului în timp real
Monitorizează continuu utilizarea procesorului (CPU), memoriei, discului și a rețelei, astfel încât hub-ul tău Beszel să aibă întotdeauna o imagine actualizată a stării de sănătate a serverului.
Monitorizare la nivel de container
Citește din socket-ul Docker pentru a raporta consumul de resurse per-container, ajutându-te să identifici cu precizie ce sarcini de lucru generează încărcare.
Amprentă minimă de resurse
Conceput să ruleze silențios în fundal, fără un impact măsurabil asupra performanței aplicației sau a resurselor de sistem disponibile.
Comunicație Hub sigură
Conexiunile autentificate cu token la hub-ul Beszel previn ingestia neautorizată de metrici și mențin datele tale de monitorizare private.
De ce să rulezi Beszel Agent pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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