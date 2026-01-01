Beszel Agent este componenta de colectare a datelor a platformei de monitorizare Beszel. Instalat pe fiecare server pe care vrei să-l observi, colectează continuu metrici CPU, memorie, disc și rețea alături de statisticile containerelor Docker, apoi le transmite în siguranță către un hub Beszel central pentru agregare și alertare.

Agentul este în mod deliberat minimal — consumă resurse neglijabile, oferind în același timp o vizibilitate completă asupra stării de sănătate a sistemului. Comunicarea cu hub-ul este securizată prin autentificare cu token, iar accesul la socket-ul Docker îi oferă o perspectivă completă la nivel de container fără a necesita privilegii de gazdă elevate dincolo de montarea acelui socket.