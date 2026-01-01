Instalează TimeTagger cu un singur click.
Instrument de urmărire a timpului personal, cu confidențialitatea pe primul loc, cu o cronologie interactivă, etichete, rapoarte și un flux de lucru Pomodoro încorporat.
Alege un plan VPS pentru TimeTagger
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu TimeTagger
TimeTagger este un tracker de timp open-source, bazat pe web, construit în jurul unei cronologii interactive și a unui flux de lucru bazat pe etichete, mai degrabă decât ierarhii rigide de proiecte. Conceput pentru freelanceri, consultanți și persoane care facturează pe oră, înlocuiește software-ul greoi de pontaj cu o interfață de utilizator rapidă, ușor de utilizat cu tastatura, care rulează în orice browser modern și se sincronizează pe toate dispozitivele.
Găzduirea TimeTagger pe propriul tău VPS păstrează fiecare minut înregistrat, etichetă de client și export de facturi sub controlul tău — fără ca un SaaS terț să-ți țină ostatic istoricul de facturare, fără taxe per utilizator și fără riscul ca un cont să fie închis într-o săptămână aglomerată.
Funcționalități cheie ale TimeTagger
Cronologie interactivă
Vizualizează-ți ziua pe o cronologie scalabilă unde poți trage, redimensiona și împărți înregistrările pentru a se potrivi exact cu modul în care s-a desfășurat munca.
Urmărire bazată pe etichete
Renunță la structurile de proiect rigide și etichetează munca cu etichete libere, astfel încât aceeași înregistrare să poată aparține unui client, unei sarcini și unui cod de facturare în același timp.
Rapoarte PDF și CSV
Generează rapoarte filtrate după etichetă, perioadă sau țintă și exportă-le în format PDF sau CSV pentru facturare, contabilitate și actualizări ale echipei.
Obiective și Pomodoro
Stabilește obiective orare zilnice, săptămânale sau lunare și rulează sesiuni Pomodoro concentrate direct în cadrul trackerului — nu sunt necesare aplicații suplimentare.
Sincronizare între dispozitive
Urmărește de pe desktop, tabletă sau telefon cu interfața web responsivă și fiecare modificare se va sincroniza automat cu serverul tău auto-găzduit.
Confidențialitate prin proiectare
Toate înregistrările se află într-o bază de date SQLite locală pe VPS-ul tău, astfel încât numele clienților, orele și datele de facturare nu ajung niciodată într-un cloud terț.
De ce să rulezi TimeTagger pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
Se verifică...
Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
Explorează mai multe aplicații de implementat
AFFiNE
Spațiu de lucru all-in-one care combină documente, tablouri albe și baze de date cu AIImplementează
AppFlowy
AppFlowy este un spațiu de lucru open-source, bazat pe AI și o alternativă la Notion.Implementează
BeaverHabits
Tracker de obiceiuri minimalist, auto-găzduit, axat pe înregistrări zilnice și seriiImplementează