TimeTagger este un tracker de timp open-source, bazat pe web, construit în jurul unei cronologii interactive și a unui flux de lucru bazat pe etichete, mai degrabă decât ierarhii rigide de proiecte. Conceput pentru freelanceri, consultanți și persoane care facturează pe oră, înlocuiește software-ul greoi de pontaj cu o interfață de utilizator rapidă, ușor de utilizat cu tastatura, care rulează în orice browser modern și se sincronizează pe toate dispozitivele.

Găzduirea TimeTagger pe propriul tău VPS păstrează fiecare minut înregistrat, etichetă de client și export de facturi sub controlul tău — fără ca un SaaS terț să-ți țină ostatic istoricul de facturare, fără taxe per utilizator și fără riscul ca un cont să fie închis într-o săptămână aglomerată.