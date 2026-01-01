Colanode este un spațiu de lucru colaborativ all-in-one, open-source, construit în jurul unei arhitecturi local-first. Acesta combină chat de echipă în timp real, pagini și wiki-uri cu text îmbogățit, baze de date personalizabile cu vizualizări tabel, kanban și calendar, și gestionare a fișierelor — acoperind aceleași funcționalități ca Slack și Notion într-un singur instrument pe care îl controlezi pe deplin.

Fiecare modificare este salvată mai întâi într-o bază de date SQLite locală și sincronizată cu serverul în fundal, astfel încât aplicația rămâne responsivă pe conexiuni instabile și continuă să funcționeze offline. Editările concurente pe pagini și înregistrări de baze de date sunt îmbinate cu CRDT-uri, bazate pe Yjs, eliminând conflictele atunci când colegii de echipă editează în același timp. Auto-găzduirea păstrează fiecare mesaj, document și fișier pe infrastructura pe care o deții, fără taxe per utilizator.