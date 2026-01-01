Implementează Colanode printr-un singur click.
Alternativă local-first open-source la Slack și Notion care combină chat, pagini și baze de date într-un singur spațiu de lucru.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Colanode
Colanode este un spațiu de lucru colaborativ all-in-one, open-source, construit în jurul unei arhitecturi local-first. Acesta combină chat de echipă în timp real, pagini și wiki-uri cu text îmbogățit, baze de date personalizabile cu vizualizări tabel, kanban și calendar, și gestionare a fișierelor — acoperind aceleași funcționalități ca Slack și Notion într-un singur instrument pe care îl controlezi pe deplin.
Fiecare modificare este salvată mai întâi într-o bază de date SQLite locală și sincronizată cu serverul în fundal, astfel încât aplicația rămâne responsivă pe conexiuni instabile și continuă să funcționeze offline. Editările concurente pe pagini și înregistrări de baze de date sunt îmbinate cu CRDT-uri, bazate pe Yjs, eliminând conflictele atunci când colegii de echipă editează în același timp. Auto-găzduirea păstrează fiecare mesaj, document și fișier pe infrastructura pe care o deții, fără taxe per utilizator.
Funcționalități cheie ale Colanode
Sincronizare cu prioritate locală
Modificările sunt scrise mai întâi într-o bază de date SQLite locală și sincronizate în fundal, astfel încât aplicația să rămână rapidă offline și să se recupereze automat când serverul se reconectează.
Chat de echipă în timp real
Canalele persistente și mesajele directe mențin conversațiile echipei organizate alături de documentele și datele tale de proiect în același spațiu de lucru.
Pagini cu text îmbogățit
Un editor bazat pe blocuri pentru documente, wiki-uri și notițe — similar cu Notion — cu încorporări, blocuri de cod și ierarhii de pagini imbricate pentru cunoștințe structurate.
Baze de date personalizate
Structurează informațiile cu câmpuri personalizate și comută între vizualizările tabel, kanban și calendar, înlocuind necesitatea unui instrument separat de urmărire a proiectelor sau a unei foi de calcul.
Editare fără conflict
CRDT-urile, alimentate de Yjs, permit mai multor persoane să editeze aceeași pagină sau înregistrare simultan, fără a suprascrie modificările sau a necesita rezolvarea manuală a conflictelor.
De ce să rulezi Colanode pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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