SuggestArr se conectează la serverul tău media (Jellyfin, Plex sau Emby) și la instanța ta Seer pentru a automatiza ciclul de descoperire și solicitare a conținutului media. Citește istoricul recent de vizionare, găsește filme și emisiuni TV similare prin baza de date TMDb și trimite automat cereri de descărcare conform unui program configurabil — închizând ciclul dintre ceea ce vizionezi astăzi și ceea ce apare în biblioteca ta mâine.

Spre deosebire de fluxurile de lucru manuale de solicitare, SuggestArr rulează nesupravegheat. Un mod AI opțional, care utilizează orice API compatibil OpenAI (inclusiv Ollama local), adaugă recomandări hiper-personalizate cu căutare în limbaj natural. Configurarea se face printr-un asistent web UI după implementare — nu sunt necesare acreditări API la momentul implementării.