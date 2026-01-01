Instalează SuggestArr cu un singur click.
Motor de recomandare media automatizat care analizează istoricul de vizionare și solicită conținut similar prin Seer.
Alege un plan VPS pentru SuggestArr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SuggestArr
SuggestArr se conectează la serverul tău media (Jellyfin, Plex sau Emby) și la instanța ta Seer pentru a automatiza ciclul de descoperire și solicitare a conținutului media. Citește istoricul recent de vizionare, găsește filme și emisiuni TV similare prin baza de date TMDb și trimite automat cereri de descărcare conform unui program configurabil — închizând ciclul dintre ceea ce vizionezi astăzi și ceea ce apare în biblioteca ta mâine.
Spre deosebire de fluxurile de lucru manuale de solicitare, SuggestArr rulează nesupravegheat. Un mod AI opțional, care utilizează orice API compatibil OpenAI (inclusiv Ollama local), adaugă recomandări hiper-personalizate cu căutare în limbaj natural. Configurarea se face printr-un asistent web UI după implementare — nu sunt necesare acreditări API la momentul implementării.
Funcționalități cheie ale SuggestArr
Analiza istoricului de vizionare
Citește istoricul recent de redare de pe Jellyfin, Plex sau Emby pentru a identifica ce urmăresc utilizatorii și a propune candidați relevanți pentru noi recomandări.
Depunere automată a cererii
Trimite solicitări media direct către instanța ta Seer conform unui program cron configurabil, fără a necesita intervenție manuală după configurarea inițială.
Recomandări alimentate de TMDb
Descoperă titluri similare utilizând API-ul The Movie Database cu filtre pentru gen, evaluare, anul lansării, limbă și disponibilitatea pe platformele de streaming.
Descoperire bazată pe AI
Integrarea opțională LLM cu OpenAI, Ollama, Gemini sau LiteLLM oferă recomandări personalizate și permite căutarea media în limbaj natural.
Vizualizator de log-uri în timp real
Panou de bord încorporat cu jurnale filtrate în timp real care arată exact ce a fost recomandat, solicitat și omis în timpul fiecărei rulări de automatizare.
De ce să rulezi SuggestArr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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