Implementează Manticore Search printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date de căutare open-source de înaltă performanță, cu căutare full-text, căutare vectorială și suport pentru protocolul MySQL.
Alege un plan VPS pentru Manticore Search
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Manticore Search
Manticore Search este o bază de date open-source puternică, construită special pentru căutare. Creată în 2017 ca o continuare a proiectului Sphinx Search, aceasta combină căutarea full-text, căutarea de similaritate vectorială și analizele în timp real într-un singur motor — accesibilă prin protocolul familiar MySQL sau printr-un API HTTP JSON.
Spre deosebire de Elasticsearch, Manticore este scris în C++ și necesită resurse minime, oferind în același timp o performanță excelentă a interogărilor pentru miliarde de documente. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de căutare — fără taxe per interogare, fără blocare de furnizor și fără suprasarcină JVM.
Funcționalități cheie ale Manticore Search
Căutare text integral
Peste 20 de operatori de căutare, inclusiv potrivire aproximativă, stemming și lematizare, pentru o recuperare precisă a textului integral în colecții mari de documente.
MySQL compatibil
Conectează-te folosind orice client MySQL, ORM sau instrument BI — nu este necesar un SDK nou, iar instrumentele existente bazate pe MySQL funcționează imediat.
Căutare vectorială
Indexul vectorial HNSW încorporat permite căutarea de similaritate semantică și interogări hibride pe cuvinte cheie + vectori fără o bază de date vectorială separată.
Indexare în timp real
Documentele devin căutabile imediat după inserare, fără întârziere în reconstruirea indexului, menținând rezultatele actuale în seturi de date dinamice.
Stocare columnar
Formatul columnar accelerează analizele, agregările și căutarea fațetată pe seturi mari de date, cu un consum redus de memorie.
De ce să rulezi Manticore Search pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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