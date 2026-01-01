Implementează Apache Gravitino cu un singur click.
Lac de metadate open-source care unifică cataloage, scheme și tabele între Iceberg, Hive, MySQL și PostgreSQL sub o singură API.
Alege un plan VPS pentru Apache Gravitino
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Gravitino
Apache Gravitino este un lac de metadate geo-distribuit, federat, care oferă echipelor de date un singur loc pentru a gestiona tabele, scheme, seturi de fișiere, modele și politici de acces în cadrul unor cataloage eterogene. Spre deosebire de un Hive Metastore tradițional, Gravitino federează cataloagele existente fără a copia metadatele și le expune printr-un API REST unificat și o interfață web modernă, astfel încât motoare precum Trino, Spark, Flink și Doris pot interoga aceeași vizualizare logică.
Găzduirea proprie a Gravitino pe propriul tău VPS păstrează informațiile sensibile despre proveniență, definițiile schemelor și mapările credențialelor în mediul tău și evită costul recurent al serviciilor de metadate gestionate. Endpoint-ul de catalog REST Iceberg inclus este gata să susțină tabelele lakehouse din start.
Funcționalități cheie ale Apache Gravitino
Lac de metadate unificat
Federează cataloage Iceberg, Hive, JDBC și de sistem de fișiere în spatele unui singur API REST și al unui namespace metalake.catalog.schema pe trei niveluri.
Iceberg REST integrat
Livrează un endpoint de catalog Iceberg REST pe portul 9001, astfel încât Spark, Flink și Trino să poată citi și scrie tabele Iceberg fără un serviciu extern.
UI web modernă
Navighează metalakes, cataloage, scheme și tabele, editează proprietățile și inspectează linia de proveniență dintr-o consolă web încorporată — nu este necesar niciun container suplimentar.
Compatibilitate multi-motor
Conectorii Trino, Spark, Flink, Doris și PyIceberg comunică cu Gravitino astfel încât aceleași metadate alimentează sarcinile de lucru SQL, batch și streaming.
Set de fișiere și cataloage de modele
Gestionează seturi de fișiere nestructurate și metadate ale modelelor de ML alături de tabele, oferind sarcinilor de lucru AI și lakehouse un singur plan de guvernanță.
De ce să rulezi Apache Gravitino pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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