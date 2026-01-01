Apache Gravitino este un lac de metadate geo-distribuit, federat, care oferă echipelor de date un singur loc pentru a gestiona tabele, scheme, seturi de fișiere, modele și politici de acces în cadrul unor cataloage eterogene. Spre deosebire de un Hive Metastore tradițional, Gravitino federează cataloagele existente fără a copia metadatele și le expune printr-un API REST unificat și o interfață web modernă, astfel încât motoare precum Trino, Spark, Flink și Doris pot interoga aceeași vizualizare logică.

Găzduirea proprie a Gravitino pe propriul tău VPS păstrează informațiile sensibile despre proveniență, definițiile schemelor și mapările credențialelor în mediul tău și evită costul recurent al serviciilor de metadate gestionate. Endpoint-ul de catalog REST Iceberg inclus este gata să susțină tabelele lakehouse din start.