Reducere de până la 69% pentru Apache Gravitino

Implementează Apache Gravitino cu un singur click.

Lac de metadate open-source care unifică cataloage, scheme și tabele între Iceberg, Hive, MySQL și PostgreSQL sub o singură API.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Apache Gravitino cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Gravitino

Apache Gravitino este un lac de metadate geo-distribuit, federat, care oferă echipelor de date un singur loc pentru a gestiona tabele, scheme, seturi de fișiere, modele și politici de acces în cadrul unor cataloage eterogene. Spre deosebire de un Hive Metastore tradițional, Gravitino federează cataloagele existente fără a copia metadatele și le expune printr-un API REST unificat și o interfață web modernă, astfel încât motoare precum Trino, Spark, Flink și Doris pot interoga aceeași vizualizare logică.

Găzduirea proprie a Gravitino pe propriul tău VPS păstrează informațiile sensibile despre proveniență, definițiile schemelor și mapările credențialelor în mediul tău și evită costul recurent al serviciilor de metadate gestionate. Endpoint-ul de catalog REST Iceberg inclus este gata să susțină tabelele lakehouse din start.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Gravitino

Lac de metadate unificat

Federează cataloage Iceberg, Hive, JDBC și de sistem de fișiere în spatele unui singur API REST și al unui namespace metalake.catalog.schema pe trei niveluri.

Iceberg REST integrat

Livrează un endpoint de catalog Iceberg REST pe portul 9001, astfel încât Spark, Flink și Trino să poată citi și scrie tabele Iceberg fără un serviciu extern.

UI web modernă

Navighează metalakes, cataloage, scheme și tabele, editează proprietățile și inspectează linia de proveniență dintr-o consolă web încorporată — nu este necesar niciun container suplimentar.

Compatibilitate multi-motor

Conectorii Trino, Spark, Flink, Doris și PyIceberg comunică cu Gravitino astfel încât aceleași metadate alimentează sarcinile de lucru SQL, batch și streaming.

Set de fișiere și cataloage de modele

Gestionează seturi de fișiere nestructurate și metadate ale modelelor de ML alături de tabele, oferind sarcinilor de lucru AI și lakehouse un singur plan de guvernanță.

De ce să rulezi Apache Gravitino pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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