Implementează CockroachDB cu un singur click.
Bază de date SQL distribuită, construită pentru aplicații cloud-native care necesită reziliență, consistență și scalabilitate orizontală.
Alege un plan VPS pentru CockroachDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CockroachDB
CockroachDB este o bază de date SQL distribuită, open-source, proiectată să reziste la defecțiuni hardware și întreruperi regionale fără a compromite consistența. Utilizează protocolul de rețea PostgreSQL, ceea ce înseamnă că driverele și instrumentele PostgreSQL existente funcționează fără modificări de cod, oferind în același timp sharding automat, geo-partiționare și replicare multi-regională în fundal.
Implementarea CockroachDB pe propriul tău VPS îți oferă o bază de date SQL de nivel de producție cu garanții ACID, failover automat și o consolă DB încorporată pentru monitorizarea stării clusterului—fără costurile sau complexitatea serviciilor de baze de date cloud gestionate. Este ideală pentru aplicațiile care necesită zero întreruperi și garanții tranzacționale puternice.
Funcționalități cheie ale CockroachDB
Compatibilitate PostgreSQL
CockroachDB utilizează protocolul de rețea PostgreSQL, astfel încât orice driver, ORM sau instrument PostgreSQL se conectează fără modificări de cod, făcând migrarea simplă.
Replicare automată a datelor
Datele sunt replicate automat între noduri cu factori de replicare configurabili, astfel încât clusterul continuă să gestioneze operațiunile de citire și scriere chiar și atunci când un nod eșuează.
Tranzacții ACID distribuite
Izolarea serializabilă completă asigură că fiecare tranzacție este consistentă pe toate nodurile, eliminând citirile murdare și scrierile fantomă comune în sistemele eventual consistente.
Consolă DB încorporată
Panoul de bord web integrat oferă vizibilitate în timp real asupra performanței interogărilor, topologiei clusterului, utilizării stocării și instrucțiunilor active, fără instrumente externe de monitorizare.
Scalare orizontală
Adaugă noduri pentru a scala capacitatea și debitul liniar; CockroachDB reechilibrează datele automat fără întreruperi sau intervenție manuală.
De ce să rulezi CockroachDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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