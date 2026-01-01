Implementează Perplexica cu un singur click.
Motor de căutare AI axat pe confidențialitate, care combină cunoștințele de pe internet cu LLM-uri locale și oferă răspunsuri cu surse citate, fără a-ți urmări căutările.
Alege un plan VPS pentru Perplexica
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Perplexica
Perplexica este un motor de răspunsuri bazat pe inteligență artificială (AI) open-source, care rulează în întregime pe propriul tău hardware. Acesta caută pe web și sintetizează răspunsuri precise cu surse citate, suportând atât LLM-uri locale prin Ollama, cât și furnizori de cloud precum OpenAI, Claude și Groq — astfel încât tu să alegi modelul care se potrivește cerințelor tale de confidențialitate și performanță.
Auto-găzduirea Perplexica menține fiecare interogare de căutare privată pe serverul tău. Spre deosebire de produsele de căutare AI bazate pe cloud, nu există urmărire a utilizării, înregistrare a interogărilor de către terți și nici taxe de abonament — doar răspunsuri rapide, citate, sub controlul tău deplin.
Funcționalități cheie ale Perplexica
Răspunsuri AI citate
Fiecare răspuns include linkuri sursă, astfel încât să poți verifica informațiile și să aprofundezi, fără să te bazezi orbește pe conținutul generat de inteligența artificială.
Suport LLM local
Conectează Ollama pentru a rula modele open-source în întregime pe hardware-ul tău, fără a trimite date către servicii externe.
Flexibilitate multi-furnizor
Comută între OpenAI, Claude, Groq și alți furnizori de cloud dintr-o singură interfață pentru a echilibra costul și capacitatea.
Confidențialitate completă a căutărilor
Toate interogările rămân pe VPS-ul tău — niciun istoric de căutare nu este partajat cu rețele de publicitate sau platforme de analiză care îți urmăresc comportamentul.
De ce să rulezi Perplexica pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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