Perplexica este un motor de răspunsuri bazat pe inteligență artificială (AI) open-source, care rulează în întregime pe propriul tău hardware. Acesta caută pe web și sintetizează răspunsuri precise cu surse citate, suportând atât LLM-uri locale prin Ollama, cât și furnizori de cloud precum OpenAI, Claude și Groq — astfel încât tu să alegi modelul care se potrivește cerințelor tale de confidențialitate și performanță.

Auto-găzduirea Perplexica menține fiecare interogare de căutare privată pe serverul tău. Spre deosebire de produsele de căutare AI bazate pe cloud, nu există urmărire a utilizării, înregistrare a interogărilor de către terți și nici taxe de abonament — doar răspunsuri rapide, citate, sub controlul tău deplin.