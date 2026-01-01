Instalează DSpace cu un singur click.
Depozit instituțional open-source pentru păstrarea și partajarea cercetărilor academice, tezelor și colecțiilor digitale.
Alege un plan VPS pentru DSpace
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DSpace
DSpace este cea mai utilizată platformă de depozitare open-source din lume, care susține peste 2.000 de depozite instituționale în universități, biblioteci, muzee și organizații de cercetare. Acesta captează, organizează și păstrează materiale digitale de orice format — articole, teze, seturi de date, imagini și audio — cu metadate Dublin Core bogate și identificatori Handle persistenți pentru citare permanentă.
Găzduirea DSpace pe propriul tău VPS păstrează proprietatea deplină asupra conținutului academic, a politicilor de conservare și a regulilor de acces în cadrul instituției. API-ul REST inclus, interfața Angular, stratul de descoperire Solr și punctul final OAI-PMH oferă instituțiilor un stack complet de depozitare fără taxe SaaS recurente sau blocare la furnizor.
Funcționalități cheie ale DSpace
Versionarea articolului
Urmărește mai multe versiuni de articole, seturi de date și teze, astfel încât cercetătorii să poată actualiza trimiterile fără a pierde istoricul citărilor.
Recoltare OAI-PMH
Endpointul OAI-PMH integrat expune metadatele către Google Scholar, BASE și alți agregatori pentru descoperire globală.
Gestionează ID-urile persistente
Fiecare element primește un identificator permanent Handle.net, astfel încât link-urile să supraviețuiască schimbărilor de URL și rebranding-ului instituțional.
Căutare bazată pe Solr
Un backend Solr dedicat oferă navigare fațetată, căutare full-text și statistici de utilizare pentru milioane de articole.
Fluxuri de lucru configurabile
Fluxurile de lucru de depunere per colecție cu etape de revizuire editorială se adaptează la politicile facultății, bibliotecii și departamentului.
Notificare COAR gata
Suportul nativ pentru protocoalele COAR Notify conectează depozitul tău la ecosistemul emergent de evaluare inter pares deschisă.
De ce să rulezi DSpace pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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