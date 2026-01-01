Instalează Nuclio cu un singur click.
Platformă serverless open-source de performanță ridicată pentru procesare de evenimente și date în timp real, cu scalare automată și suport GPU.
Alege un plan VPS pentru Nuclio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Nuclio
Nuclio este o platformă serverless open-source de înaltă performanță pentru procesarea evenimentelor și datelor în timp real. Îți rulează codul ca funcții care reacționează la o gamă largă de declanșatori — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS și joburi cron programate — și scalează automat fiecare funcție în sus și în jos în funcție de cerere. Funcțiile rulează în containere dedicate, construite și implementate direct din panoul de bord al browserului.
Spre deosebire de instrumentele generale de automatizare, Nuclio este proiectat pentru viteză, procesând sute de mii de evenimente pe secundă per proces, cu accelerare GPU opțională pentru inferența de machine learning. Găzduirea proprie a Nuclio pe propriul tău VPS îți menține pipeline-urile de date, modelele și sursele de evenimente sub controlul tău deplin, fără taxe cloud per invocare și fără blocare de furnizor (vendor lock-in).
Funcționalități cheie ale Nuclio
Declanșatoare de evenimente în timp real
Declanșează funcții din HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS și programări cron fără a scrie niciun cod intermediar.
Scalare automată
Fiecare funcție se scalează în sus sub sarcină și în jos când este inactivă, menținând o utilizare eficientă a resurselor pentru toate sarcinile tale de lucru.
Runtimes multilingve
Scrie funcții în Go, Python, Java, .NET, Node.js sau Shell, folosind mediul de execuție care se potrivește cel mai bine fiecărei sarcini.
Inferență accelerată de GPU
Atașează GPU-uri funcțiilor pentru inferență rapidă de machine learning și conducte de procesare în timp real, intensivă în date.
Panou de bord bazat pe Browser
Construiește, implementează, invocă și monitorizează funcții dintr-o interfață web curată, fără a părăsi vreodată browserul.
De ce să rulezi Nuclio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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