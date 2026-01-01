Instalează OmniTools cu un singur click.
Suită de utilitare web auto-găzduită cu peste 80 de instrumente pentru editare de imagini, manipulare PDF, conversie video și transformare de date.
Alege un plan VPS pentru OmniTools
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OmniTools
OmniTools reunește peste 80 de utilitare bazate pe browser într-o singură aplicație auto-găzduită, eliminând necesitatea de a vizita multiple site-uri online de conversie dispersate. Editarea imaginilor, îmbinarea PDF-urilor, decuparea videoclipurilor, formatarea JSON, generarea de coduri QR și multe altele sunt toate disponibile dintr-o singură interfață consistentă, fără limite de dimensiune a fișierelor sau abonamente premium.
Deoarece toată procesarea are loc direct în browser, niciun fișier nu este încărcat vreodată pe server. Auto-găzduirea OmniTools înseamnă că documentele sensibile rămân în rețeaua ta, echipa ta primește un instrument curat, fără reclame, accesibil de pe orice dispozitiv, și elimini riscurile de confidențialitate ale site-urilor publice de conversie.
Funcționalități cheie ale OmniTools
Prelucrare la nivel de browser
Toate operațiunile cu fișiere rulează local în browser — nimic nu este încărcat pe server, păstrând documentele sensibile private.
Instrumente imagine și PDF
Redimensionează, convertește și comprimă imagini; îmbină, împarte și adnotează PDF-uri fără a instala software desktop.
Video și audio utilitare
Decupează videoclipuri, extrage piste audio și convertește în format GIF direct în browser.
Instrumente de date pentru dezvoltatori
Formatează JSON, convertește între CSV și JSON, validează XML și codifică sau decodifică URL-uri într-un singur loc.
Fără reclame sau Paywall-uri
Găzduirea proprie oferă o interfață curată, fără distrageri, cu toate cele peste 80 de instrumente disponibile integral, fără costuri suplimentare.
De ce să rulezi OmniTools pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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