Passbolt este un manager de parole open-source construit pentru echipele care trebuie să stocheze, partajeze și auditeze în siguranță credențialele. Fiecare parolă este criptată end-to-end folosind OpenPGP înainte de a părăsi browserul — serverul nu vede niciodată secretele tale în text clar. Spre deosebire de seifurile de uz general, Passbolt este conceput de la zero pentru colaborare: poți partaja parole individuale sau foldere întregi cu colegii fără a expune vreodată cheia subiacentă.

Găzduirea proprie a Passbolt pe propriul tău VPS înseamnă că baza ta de date cu credențiale nu atinge niciodată un server terț. Tu controlezi cheile de criptare, jurnalele de acces și politica de păstrare a datelor — o cerință critică pentru echipele aflate sub obligații de conformitate precum SOC 2, ISO 27001 sau GDPR.