Instalează Passbolt cu un singur click.
Manager de parole pentru echipe, cu sursă deschisă, construit pentru colaborare, cu criptare end-to-end și confidențialitate auto-găzduită.
Alege un plan VPS pentru Passbolt
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Passbolt
Passbolt este un manager de parole open-source construit pentru echipele care trebuie să stocheze, partajeze și auditeze în siguranță credențialele. Fiecare parolă este criptată end-to-end folosind OpenPGP înainte de a părăsi browserul — serverul nu vede niciodată secretele tale în text clar. Spre deosebire de seifurile de uz general, Passbolt este conceput de la zero pentru colaborare: poți partaja parole individuale sau foldere întregi cu colegii fără a expune vreodată cheia subiacentă.
Găzduirea proprie a Passbolt pe propriul tău VPS înseamnă că baza ta de date cu credențiale nu atinge niciodată un server terț. Tu controlezi cheile de criptare, jurnalele de acces și politica de păstrare a datelor — o cerință critică pentru echipele aflate sub obligații de conformitate precum SOC 2, ISO 27001 sau GDPR.
Funcționalități cheie ale Passbolt
Criptare end-to-end
Toate parolele sunt criptate cu OpenPGP în browser înainte de a fi trimise către server, astfel încât gazda nu are niciodată acces la secretele în text clar.
Partajare granulară
Partajează parole individuale sau foldere cu utilizatori sau grupuri specifice, cu controale de acces de citire sau scriere, cu permisiuni individuale.
Pistă de audit deplină
Fiecare acces, partajare, copiere și actualizare este înregistrată cu o marcă temporală și identitatea utilizatorului, oferind echipelor de securitate un istoric complet al activității credențialelor.
Extensie browser
Extensiile oficiale pentru Chrome și Firefox completează automat datele de autentificare pe site-urile corespunzătoare direct din seif, fără a expune parolele în clipboard.
REST API și CLI
Un API REST complet și un instrument CLI oficial permit echipelor DevOps să integreze Passbolt în scripturi de provizionare, pipeline-uri CI/CD și fluxuri de lucru pentru rotația secretelor.
De ce să rulezi Passbolt pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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