Audiobookshelf este un server media cu auto-găzduire, complet, construit special pentru cărți audio, podcasturi și cărți electronice. Oferă o aplicație web progresivă accesibilă din orice browser, plus aplicații native iOS și Android cu suport pentru ascultare offline. Platforma transmite toate formatele audio în timp real, preia automat metadatele și imaginile de copertă și menține progresul individual de redare sincronizat pe toate dispozitivele pentru fiecare utilizator.

Auto-găzduirea îți oferă control complet asupra bibliotecii tale media — fără taxe de abonament, fără limite de dimensiune a fișierelor și fără blocare la un anumit furnizor. Descărcarea automată a podcasturilor, generarea de fluxuri RSS, gestionarea capitolelor și instrumentele de îmbinare a fișierelor audio fac din Audiobookshelf un înlocuitor complet pentru platformele comerciale de cărți audio, menținând în același timp obiceiurile tale de ascultare și conținutul achiziționat complet private.