Reducere de până la 69% pentru Audiobookshelf

Implementează-ți Audiobookshelf prin instalare cu un singur click.

Server de cărți audio și podcasturi cu auto-găzduire și suport multi-utilizator, aplicații mobile offline și preluare automată a metadatelor.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează-ți Audiobookshelf prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Audiobookshelf

Audiobookshelf este un server media cu auto-găzduire, complet, construit special pentru cărți audio, podcasturi și cărți electronice. Oferă o aplicație web progresivă accesibilă din orice browser, plus aplicații native iOS și Android cu suport pentru ascultare offline. Platforma transmite toate formatele audio în timp real, preia automat metadatele și imaginile de copertă și menține progresul individual de redare sincronizat pe toate dispozitivele pentru fiecare utilizator.

Auto-găzduirea îți oferă control complet asupra bibliotecii tale media — fără taxe de abonament, fără limite de dimensiune a fișierelor și fără blocare la un anumit furnizor. Descărcarea automată a podcasturilor, generarea de fluxuri RSS, gestionarea capitolelor și instrumentele de îmbinare a fișierelor audio fac din Audiobookshelf un înlocuitor complet pentru platformele comerciale de cărți audio, menținând în același timp obiceiurile tale de ascultare și conținutul achiziționat complet private.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Audiobookshelf

Sincronizare progres multi-utilizator

Fiecare utilizator își menține progresul de redare independent, care se sincronizează pe browser și dispozitive mobile, făcându-l ideal pentru partajarea în familie sau în gospodărie.

Aplicații mobile offline

Aplicațiile native iOS și Android permit utilizatorilor să descarce conținut pentru ascultare fără o conexiune la internet, perfect pentru navetă și călătorii.

Preluare automată a metadatelor

Coperta și metadatele se preiau automat de la Audible, Google Books, iTunes și alte surse, menținând biblioteca ta să arate impecabil, fără efort manual.

Administrare podcast

Abonează-te la podcasturi, descarcă automat episoadele noi și generează fluxuri RSS private pentru a putea asculta în orice player de podcasturi pe care îl folosești deja.

Capitol unelte

Editează și consultă datele capitolelor prin intermediul API-ului Audnexus, apoi încorporează metadatele actualizate direct în fișierele audio pentru o navigare precisă pe capitole.

De ce să rulezi Audiobookshelf pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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