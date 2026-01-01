Implementează-ți Audiobookshelf prin instalare cu un singur click.
Server de cărți audio și podcasturi cu auto-găzduire și suport multi-utilizator, aplicații mobile offline și preluare automată a metadatelor.
Alege un plan VPS pentru Audiobookshelf
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Audiobookshelf
Audiobookshelf este un server media cu auto-găzduire, complet, construit special pentru cărți audio, podcasturi și cărți electronice. Oferă o aplicație web progresivă accesibilă din orice browser, plus aplicații native iOS și Android cu suport pentru ascultare offline. Platforma transmite toate formatele audio în timp real, preia automat metadatele și imaginile de copertă și menține progresul individual de redare sincronizat pe toate dispozitivele pentru fiecare utilizator.
Auto-găzduirea îți oferă control complet asupra bibliotecii tale media — fără taxe de abonament, fără limite de dimensiune a fișierelor și fără blocare la un anumit furnizor. Descărcarea automată a podcasturilor, generarea de fluxuri RSS, gestionarea capitolelor și instrumentele de îmbinare a fișierelor audio fac din Audiobookshelf un înlocuitor complet pentru platformele comerciale de cărți audio, menținând în același timp obiceiurile tale de ascultare și conținutul achiziționat complet private.
Funcționalități cheie ale Audiobookshelf
Sincronizare progres multi-utilizator
Fiecare utilizator își menține progresul de redare independent, care se sincronizează pe browser și dispozitive mobile, făcându-l ideal pentru partajarea în familie sau în gospodărie.
Aplicații mobile offline
Aplicațiile native iOS și Android permit utilizatorilor să descarce conținut pentru ascultare fără o conexiune la internet, perfect pentru navetă și călătorii.
Preluare automată a metadatelor
Coperta și metadatele se preiau automat de la Audible, Google Books, iTunes și alte surse, menținând biblioteca ta să arate impecabil, fără efort manual.
Administrare podcast
Abonează-te la podcasturi, descarcă automat episoadele noi și generează fluxuri RSS private pentru a putea asculta în orice player de podcasturi pe care îl folosești deja.
Capitol unelte
Editează și consultă datele capitolelor prin intermediul API-ului Audnexus, apoi încorporează metadatele actualizate direct în fișierele audio pentru o navigare precisă pe capitole.
De ce să rulezi Audiobookshelf pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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