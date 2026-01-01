CitrineOS este un sistem de management al stațiilor de încărcare (CSMS) open-source LF Energy, construit în jurul protocolului OCPP 2.0.1, cu suport retroactiv pentru OCPP 1.6. Serverul rutează mesajele WebSocket de la încărcătoarele EV, persistă tranzacțiile și configurația în PostgreSQL cu PostGIS și expune API-uri REST și GraphQL printr-un strat Hasura pentru integrările operatorilor.

Găzduirea proprie a CitrineOS pe VPS-ul tău menține telemetria stației, autorizațiile șoferilor și istoricul tranzacțiilor sub propriul tău control, în loc de un cloud al unui furnizor. Consola Hasura GraphQL îți permite să interoghezi și să gestionezi datele stației de încărcare direct în browser, în timp ce porturile OCPP WebSocket rămân deschise pentru conectarea încărcătoarelor.