Instalează CitrineOS cu un singur click.
Sistem de management al stațiilor de încărcare cu sursă deschisă OCPP 2.0.1 pentru operatorii de rețea de vehicule electrice.
Alege un plan VPS pentru CitrineOS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CitrineOS
CitrineOS este un sistem de management al stațiilor de încărcare (CSMS) open-source LF Energy, construit în jurul protocolului OCPP 2.0.1, cu suport retroactiv pentru OCPP 1.6. Serverul rutează mesajele WebSocket de la încărcătoarele EV, persistă tranzacțiile și configurația în PostgreSQL cu PostGIS și expune API-uri REST și GraphQL printr-un strat Hasura pentru integrările operatorilor.
Găzduirea proprie a CitrineOS pe VPS-ul tău menține telemetria stației, autorizațiile șoferilor și istoricul tranzacțiilor sub propriul tău control, în loc de un cloud al unui furnizor. Consola Hasura GraphQL îți permite să interoghezi și să gestionezi datele stației de încărcare direct în browser, în timp ce porturile OCPP WebSocket rămân deschise pentru conectarea încărcătoarelor.
Funcționalități cheie ale CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativ
Implementează cel mai recent Open Charge Point Protocol cu nucleu certificat și profiluri avansate de securitate, plus compatibilitate retroactivă pentru stațiile OCPP 1,6.
Consolă de date GraphQL
Hasura generează automat un API GraphQL tipizat și o consolă peste schema CitrineOS, permițând interogări în timp real pe sesiuni, valori ale contorului și starea stației.
Router de mesaje modular
Sistemul de module bazat pe decoratori rutează mesajele OCPP prin RabbitMQ, astfel încât modulele de autorizare, tranzacții și raportare scalează independent de stratul WebSocket.
Acces la date GraphQL
Hasura generează automat un API GraphQL tipizat peste schema PostgreSQL CitrineOS, expunând abonamente în timp real pentru sesiuni, valori ale contorului și starea stației.
Stocare compatibilă S3
Instanța MinIO încorporată stochează imagini de firmware, jurnale de stație și pachete de certificate prin API-ul S3 standard, gata de a fi înlocuită ulterior cu AWS S3 sau GCS.
De ce să rulezi CitrineOS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Postiz
Platformă open-source de programare pentru social media, cu creare de conținut bazată pe inteligență artificială.