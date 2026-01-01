Implementează Dataline printr-o instalare cu un singur click.
Instrument de chat SQL alimentat de AI care îți permite să interoghezi și să vizualizezi orice bază de date folosind limbaj natural.
Alege un plan VPS pentru Dataline
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dataline
Dataline este un instrument de analiză a datelor open-source, care prioritizează confidențialitatea, ce traduce limbajul natural în interogări SQL, permițându-ți să explorezi baze de date fără a scrie o singură linie de SQL. Conectează fișiere PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV sau Excel și pune întrebări în engleză simplă pentru a obține rezultate instantanee și vizualizări automate.
Spre deosebire de platformele de analiză cloud, auto-găzduirea Dataline pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale afacerii sub controlul tău deplin. Nu există limite de utilizare, fără taxe per utilizator și fără blocare de furnizor — doar o interfață de interogare inteligentă care funcționează cu cheia API LLM preferată de tine.
Funcționalități cheie ale Dataline
Interogări în limbaj natural
Tastează întrebări în engleză simplă și Dataline generează SQL-ul, îl execută și returnează rezultate formatate în câteva secunde.
Suport multi-bază de date
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel și multe altele dintr-o singură interfață, fără a schimba instrumentele.
Generare automată de grafice
Cere o diagramă în solicitarea ta și Dataline redă o vizualizare direct din rezultatul interogării.
Arhitectură axată pe confidențialitate
Toate datele rămân pe propriul tău server, oferindu-ți control total asupra informațiilor sensibile ale afacerii, fără expunere către terți.
Istoricul interogărilor
Salvează și revizuiește interogările și rezultatele anterioare fără a reintroduce prompturile, construind o bibliotecă personală de analiză în timp.
De ce să rulezi Dataline pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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