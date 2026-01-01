Dataline este un instrument de analiză a datelor open-source, care prioritizează confidențialitatea, ce traduce limbajul natural în interogări SQL, permițându-ți să explorezi baze de date fără a scrie o singură linie de SQL. Conectează fișiere PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV sau Excel și pune întrebări în engleză simplă pentru a obține rezultate instantanee și vizualizări automate.

Spre deosebire de platformele de analiză cloud, auto-găzduirea Dataline pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale afacerii sub controlul tău deplin. Nu există limite de utilizare, fără taxe per utilizator și fără blocare de furnizor — doar o interfață de interogare inteligentă care funcționează cu cheia API LLM preferată de tine.