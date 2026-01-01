Implementează Homebox printr-o instalare cu un singur click.
Sistem de inventar casnic auto-găzduit pentru urmărirea, organizarea și gestionarea bunurilor tale personale cu confidențialitate deplină.
Alege un plan VPS pentru Homebox
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Homebox
Homebox este un sistem de inventar și organizare construit special pentru utilizatorii casnici care doresc să aducă structură bunurilor lor personale. Îți permite să cataloghezi articole cu fotografii, câmpuri personalizate și etichete de locație, urmărind în același timp garanțiile, datele de achiziție și valorile pentru documentația de asigurare. Etichetarea cu coduri QR facilitează identificarea și localizarea articolelor în diferite camere sau spații de depozitare.
Auto-găzduirea Homebox pe VPS-ul tău îți menține datele sensibile de inventar — inclusiv detalii despre bunurile de valoare și istoricul achizițiilor — complet private, fără taxe de abonament, fără limite de stocare și fără riscul ca un serviciu terț să-ți întrerupă accesul la date.
Funcționalități cheie ale Homebox
Etichetare Cod QR
Generează și scanează coduri QR pentru identificarea rapidă a articolelor, reducând timpul de căutare în colecții mari și spații de depozitare.
Urmărire garanție
Înregistrează datele achizițiilor, garanțiile și chitanțele cu alerte de expirare, pentru a nu rata niciodată o perioadă de revendicare.
Organizare bazată pe locație
Atribuie articole unor camere specifice sau zone de depozitare și caută după locație pentru a găsi instantaneu orice.
Urmărirea valorii și a asigurării
Înregistrează valorile bunurilor și generează rapoarte pentru documentația asigurării locuinței și calculul valorii nete.
Gospodării cu mai mulți utilizatori
Partajează-ți inventarul cu membrii familiei, atribuind permisiuni pentru a gestiona în colaborare bunurile gospodăriei.
De ce să rulezi Homebox pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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