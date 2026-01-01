Instalează Wakapi cu un singur click.
Monitor de timp pentru codare auto-găzduit, compatibil cu plugin-urile WakaTime, cu panouri de bord, rapoarte și clasamente.
Alege un plan VPS pentru Wakapi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wakapi
Wakapi este un instrument de urmărire a activității de codare auto-găzduit, care este pe deplin compatibil cu pluginurile de editor WakaTime. Acesta colectează timpul petrecut cu codarea, defalcat pe proiect, limbaj, editor și sistem de operare, prezentând datele într-un panou de bord vizual, fără a partaja nimic cu servicii cloud terțe.
Auto-găzduirea Wakapi pe un VPS îți menține activitatea de codare privată, oferind în același timp toate informațiile pe care le oferă WakaTime. Acesta acceptă rezumate săptămânale prin email, clasamente publice pentru motivarea echipei, generarea de insigne README pentru profilurile GitHub și integrarea cu editori populari, inclusiv VS Code, JetBrains IDEs și Vim.
Funcționalități cheie ale Wakapi
Compatibil WakaTime
Funcționează cu toate plugin-urile de editor WakaTime existente — doar îndreaptă-le către instanța ta Wakapi auto-găzduită în loc de wakatime.com.
Panouri de bord de codare
Vizualizează timpul petrecut pe proiect, limbă, editor și sistem de operare cu diagrame filtrabile care acoperă orice interval de date.
Rapoarte săptămânale de email
Primești rezumate săptămânale automate ale activității tale de codare, livrate direct în căsuța ta poștală.
Insigne GitHub
Generează insigne README dinamice care arată timpul tău săptămânal de codare pentru a le afișa pe paginile de profil GitHub.
Clasamentele echipei
Partajează un clasament public cu colegii de echipă pentru a urmări și compara activitatea de programare într-o echipă de dezvoltare.
De ce să rulezi Wakapi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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