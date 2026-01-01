Wakapi este un instrument de urmărire a activității de codare auto-găzduit, care este pe deplin compatibil cu pluginurile de editor WakaTime. Acesta colectează timpul petrecut cu codarea, defalcat pe proiect, limbaj, editor și sistem de operare, prezentând datele într-un panou de bord vizual, fără a partaja nimic cu servicii cloud terțe.

Auto-găzduirea Wakapi pe un VPS îți menține activitatea de codare privată, oferind în același timp toate informațiile pe care le oferă WakaTime. Acesta acceptă rezumate săptămânale prin email, clasamente publice pentru motivarea echipei, generarea de insigne README pentru profilurile GitHub și integrarea cu editori populari, inclusiv VS Code, JetBrains IDEs și Vim.