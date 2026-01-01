OwnTracks Recorder este backend-ul oficial pentru aplicațiile OwnTracks iOS și Android, oferindu-ți o alternativă complet auto-găzduită la serviciile comerciale de partajare a locației. Recorder-ul se abonează la brokerul tău privat MQTT, preia publicările de locație de pe telefoanele tale și stochează fiecare punct ca fișiere simple pe disc, fără a necesita o bază de date externă.

Un server HTTP încorporat expune un API REST, un flux WebSocket live și vizualizări predefinite pentru ultimele poziții, trasee zilnice și hărți GeoJSON. Acest șablon include Recorder-ul cu un broker Eclipse Mosquitto care are autentificarea cu parolă activată implicit, astfel încât să poți direcționa aplicațiile tale OwnTracks către VPS-ul tău și să începi să colectezi istoricul locațiilor fără a trimite vreodată datele tale de mișcare unei terțe părți.