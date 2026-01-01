Implementează OwnTracks Recorder cu o instalare printr-un singur click.
Backend auto-găzduit care stochează și vizualizează datele de locație publicate de aplicațiile de telefon OwnTracks prin MQTT.
Alege un plan VPS pentru OwnTracks Recorder
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder este backend-ul oficial pentru aplicațiile OwnTracks iOS și Android, oferindu-ți o alternativă complet auto-găzduită la serviciile comerciale de partajare a locației. Recorder-ul se abonează la brokerul tău privat MQTT, preia publicările de locație de pe telefoanele tale și stochează fiecare punct ca fișiere simple pe disc, fără a necesita o bază de date externă.
Un server HTTP încorporat expune un API REST, un flux WebSocket live și vizualizări predefinite pentru ultimele poziții, trasee zilnice și hărți GeoJSON. Acest șablon include Recorder-ul cu un broker Eclipse Mosquitto care are autentificarea cu parolă activată implicit, astfel încât să poți direcționa aplicațiile tale OwnTracks către VPS-ul tău și să începi să colectezi istoricul locațiilor fără a trimite vreodată datele tale de mișcare unei terțe părți.
Funcționalități cheie ale OwnTracks Recorder
Backend locație privată
Stochează fiecare poziție publicată din aplicațiile tale OwnTracks pe propriul tău server, fără a implica un cloud terță parte.
Broker MQTT încorporat
Eclipse Mosquitto inclus cu autentificare prin parolă este gata pentru ca telefoanele să se conecteze de oriunde de pe internet.
Hartă și trasee în direct
Interfața web afișează ultimele poziții, traseele zilnice și o hartă live care se actualizează prin WebSocket pe măsură ce sosesc locații noi.
API REST și WebSocket
Interoghează locațiile stocate ca JSON, GeoJSON sau CSV printr-un API REST documentat, sau transmite actualizări prin WebSocket.
Stocarea fișierelor simple
Nu este necesară o bază de date SQL pentru a opera — punctele sunt scrise ca fișiere plate care sunt ușor de salvat, inspectat și arhivat.
Lua hooks și ocat
Extinde ingestia cu hook-uri Lua și istoricul interogărilor din linia de comandă folosind utilitarul ocat inclus.
De ce să rulezi OwnTracks Recorder pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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