PairDrop este o platformă modernă de partajare a fișierelor, bazată pe web, care aduce transferuri în stil AirDrop pe fiecare dispozitiv și sistem de operare. Utilizând tehnologia WebRTC, fișierele călătoresc direct de la expeditor la destinatar fără a atinge serverul — VPS-ul doar coordonează conexiunea. Deschide interfața web pe orice dispozitiv, vezi cine mai este în rețea și trimite fișiere cu un singur click. Fără conturi, fără aplicații, fără limite de dimensiune.

Găzduirea proprie a PairDrop oferă casei sau biroului tău un hub permanent și mereu accesibil de partajare a fișierelor, protejat prin HTTPS prin Traefik. Fișierele nu trec niciodată prin stocare terță parte, transferurile rulează la viteze maxime ale rețelei locale, iar abordarea auto-găzduită înseamnă fără costuri per fișier sau de lățime de bandă, indiferent cât de mult partajează echipa ta.