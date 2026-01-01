Instalează PairDrop cu un singur click.
Alternativă la AirDrop bazată pe browser pentru transferuri de fișiere peer-to-peer instantanee între orice dispozitive din rețeaua ta, nu necesită instalarea unei aplicații.
Alege un plan VPS pentru PairDrop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PairDrop
PairDrop este o platformă modernă de partajare a fișierelor, bazată pe web, care aduce transferuri în stil AirDrop pe fiecare dispozitiv și sistem de operare. Utilizând tehnologia WebRTC, fișierele călătoresc direct de la expeditor la destinatar fără a atinge serverul — VPS-ul doar coordonează conexiunea. Deschide interfața web pe orice dispozitiv, vezi cine mai este în rețea și trimite fișiere cu un singur click. Fără conturi, fără aplicații, fără limite de dimensiune.
Găzduirea proprie a PairDrop oferă casei sau biroului tău un hub permanent și mereu accesibil de partajare a fișierelor, protejat prin HTTPS prin Traefik. Fișierele nu trec niciodată prin stocare terță parte, transferurile rulează la viteze maxime ale rețelei locale, iar abordarea auto-găzduită înseamnă fără costuri per fișier sau de lățime de bandă, indiferent cât de mult partajează echipa ta.
Funcționalități cheie ale PairDrop
Peer-to-Peer prin WebRTC
Fișierele se transferă direct între dispozitive la viteza maximă a rețelei — serverul doar intermediază conexiunea, astfel încât datele tale nu stau niciodată în stocarea intermediară.
Nu necesită instalare
Funcționează în orice browser modern pe Windows, macOS, Linux, iOS și Android — utilizatorii doar vizitează URL-ul și încep să partajeze imediat.
Descoperire automată a dispozitivelor
Dispozitivele din aceeași rețea apar automat în interfață, facilitând selectarea unui destinatar fără a introduce adrese sau coduri de asociere.
Fără limite de fișiere
PairDrop nu impune restricții de dimensiune a fișierelor sau filtre de tip, astfel încât poți partaja orice, de la fragmente mici de text până la fișiere video mari, fără soluții alternative.
Împerechere Cod QR
Scanează un cod QR pentru a conecta instantaneu dispozitivele mobile, eliminând necesitatea de a tasta adrese de rețea la partajarea între telefoane și computere.
De ce să rulezi PairDrop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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