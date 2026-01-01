Sure este o aplicație open-source de gestionare a finanțelor personale și a averii, menținută de comunitate, concepută pentru persoanele care doresc control complet asupra datelor lor financiare. Urmărește conturile bancare, investițiile și împrumuturile, înregistrează și categorizează tranzacțiile, monitorizează valoarea netă în timp și suportă gospodării multi-utilizator — toate stocate într-o bază de date PostgreSQL pe propria ta infrastructură.

Spre deosebire de instrumentele financiare găzduite, Sure rulează în întregime pe serverul tău, fără abonament SaaS, fără partajare de date cu terți și fără riscul întreruperii serviciului. Integrarea opțională OpenAI adaugă categorizarea tranzacțiilor bazată pe AI și interogări financiare în limbaj natural. Un worker Sidekiq în fundal gestionează importurile programate și notificările, în timp ce aplicația principală servește panoul de bord interactiv.