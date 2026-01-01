Instalează Sure cu un singur click.
Aplicație de finanțe personale auto-găzduită pentru urmărirea valorii nete, a conturilor, a tranzacțiilor și a investițiilor, cu proprietate deplină asupra datelor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Sure
Sure este o aplicație open-source de gestionare a finanțelor personale și a averii, menținută de comunitate, concepută pentru persoanele care doresc control complet asupra datelor lor financiare. Urmărește conturile bancare, investițiile și împrumuturile, înregistrează și categorizează tranzacțiile, monitorizează valoarea netă în timp și suportă gospodării multi-utilizator — toate stocate într-o bază de date PostgreSQL pe propria ta infrastructură.
Spre deosebire de instrumentele financiare găzduite, Sure rulează în întregime pe serverul tău, fără abonament SaaS, fără partajare de date cu terți și fără riscul întreruperii serviciului. Integrarea opțională OpenAI adaugă categorizarea tranzacțiilor bazată pe AI și interogări financiare în limbaj natural. Un worker Sidekiq în fundal gestionează importurile programate și notificările, în timp ce aplicația principală servește panoul de bord interactiv.
Funcționalități cheie ale Sure
Tablou de bord valoare netă
Centralizează toate soldurile conturilor într-o singură vizualizare a averii nete, care se actualizează pe măsură ce tranzacțiile sunt înregistrate, oferind o imagine clară a sănătății financiare totale.
Managementul contului
Urmărește conturile curente, de economii, de card de credit, de împrumut și de investiții dintr-o singură interfață, cu istoricul complet al tranzacțiilor pentru fiecare.
Categorizarea tranzacțiilor
Importă, organizează și categorizează tranzacțiile cu automatizare bazată pe reguli și suprascrieri manuale pentru a crea rapoarte precise de cheltuieli.
Urmărirea Portofoliului de Investiții
Monitorizează deținerile de acțiuni și performanța portofoliului cu date de preț în timp real extrase de pe Yahoo Finance sau Twelve Data conform unui program configurabil.
Asistent AI Financiar
Integrarea opțională OpenAI permite interogări în limbaj natural despre tiparele de cheltuieli și clasificarea automată a tranzacțiilor importate.
Gospodării cu mai mulți utilizatori
Invită membrii gospodăriei cu propriile conturi, în timp ce partajezi bugete și obiective financiare pe aceeași instanță self-hosted.
De ce să rulezi Sure pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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