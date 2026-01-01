Implementează LibreDesk cu un singur click.
Platformă open-source de asistență pentru clienți omnichannel, cu sistem de ticketing, chat live, căsuțe de email și gestionare SLA.
Alege un plan VPS pentru LibreDesk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LibreDesk
LibreDesk este o platformă open-source de asistență pentru clienți care consolidează conversațiile din email, chat live și alte canale într-un singur spațiu de lucru pentru echipă. Construită pentru echipe de asistență de orice dimensiune, acoperă întregul ciclu de viață al asistenței — de la primul contact până la rezolvare — cu instrumente pentru atribuire, prioritizare, urmărire SLA, răspunsuri predefinite și sondaje de satisfacție a clienților.
Găzduirea proprie a LibreDesk oferă echipei tale proprietate completă asupra istoricului conversațiilor și a datelor clienților, fără taxe per agent sau per tichet. Tu controlezi infrastructura, integrările și politicile de retenție, conectând direct căsuțele tale de email și widget-urile de chat fără a direcționa datele printr-o platformă SaaS terță.
Funcționalități cheie ale LibreDesk
Inbox-uri Omnichannel
Gestionează email-ul, chat-ul live și conversațiile bazate pe API dintr-un inbox unificat, astfel încât agenții să nu schimbe niciodată filele pentru a răspunde.
Gestionare SLA
Definește obiective de timp pentru răspuns și rezolvare pentru fiecare căsuță de intrare și primește alerte automate înainte ca termenele limită să fie depășite.
Reguli de automatizare
Declanșează atribuirea automată, etichetarea, modificările de prioritate și răspunsurile în funcție de condițiile conversației și disponibilitatea agenților.
Răspunsuri predefinite
Salvarea și căutarea șabloanelor de răspuns reutilizabile permit agenților să răspundă consecvent la întrebări frecvente în câteva secunde.
Sondaje CSAT
Trimite sondaje de satisfacție post-rezolvare automat și urmărește scorurile per agent, echipă și căsuță de intrare în timp.
De ce să rulezi LibreDesk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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