Instalează Hollama cu un singur click.
Interfață web minimalistă pentru a discuta cu modelele Ollama și OpenAI care stochează fiecare conversație în browserul tău.
Alege un plan VPS pentru Hollama
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hollama
Hollama este un client de chat dedicat pentru modele lingvistice mari, care se conectează direct din browserul tău la unul sau mai multe servere Ollama, la endpoint-uri compatibile OpenAI sau la ambele în același timp. Nu există o bază de date centrală, niciun sistem de conturi și nicio telemetrie — sesiunile, prompturile, setările și cheile API sunt stocate local în browser și nu ating niciodată serverul care găzduiește UI-ul.
Găzduirea proprie a Hollama pe un VPS oferă unei echipe mici o singură adresă URL, mereu activă, pentru a comunica cu modele Ollama private sau cu chei OpenAI partajate, cu o interfață curată, în stil editor, concepută pentru prompturi lungi, modele de raționament și conversații cu mult cod.
Funcționalități cheie ale Hollama
Ollama și OpenAI
Conectează-te la servere Ollama locale, OpenAI, sau orice punct final compatibil cu OpenAI, și comută între ele într-o singură sesiune.
Suport multi-server
Înregistrează mai multe servere Ollama și OpenAI simultan și rutează fiecare sesiune către un backend diferit fără a reconfigura aplicația.
Stocare locală în browser
Fiecare sesiune, prompt, setare și cheie API se păstrează în stocarea locală a browserului, astfel încât conversațiile nu stau niciodată pe VPS sau pe un server terț.
Prompturi de calitate editorială
Câmpuri de prompt mari cu funcționalități de editor de cod, redare markdown, evidențiere sintactică și notație matematică KaTeX, construite pentru muncă tehnică.
Raționament și viziune
Suport de primă clasă pentru modele de raționament și modele de viziune cu intrări de imagine, ideal pentru versiunile mai noi de Ollama și OpenAI.
Import și export
Fă backup sau mută sesiunile între dispozitive cu instrumentul de import și export încorporat, astfel încât stocarea browserului să nu te blocheze niciodată.
De ce să rulezi Hollama pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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