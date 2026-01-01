Instalează Photoview cu un singur click.
Galerie foto auto-găzduită care oglindește structura sistemului tău de fișiere și nu modifică niciodată fișierele tale originale.
Alege un plan VPS pentru Photoview
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Photoview
Photoview este o galerie foto rapidă, auto-găzduită, construită pentru fotografi și familii care doresc să-și păstreze amintirile pe o infrastructură pe care o controlează. Citește direct din structura ta de directoare existentă — fără proces de import, fără reorganizare de fișiere — și generează automat miniaturi și previzualizări pe propriul tău server.
Spre deosebire de serviciile foto cloud, Photoview îți păstrează originalele intacte și private. Fișierele RAW, metadatele EXIF, coordonatele GPS și recunoașterea facială funcționează toate fără a trimite nicio fotografie către un serviciu terț. Fiecare utilizator primește propria cale de bibliotecă, ceea ce îl face potrivit pentru gospodării sau echipe mici care partajează un singur server.
Funcționalități cheie ale Photoview
Albume oglindite în sistemul de fișiere
Structura ta existentă de directoare devine automat structura ta de albume — fără import, fără reorganizare, fără blocare.
Suport fișiere RAW
Navighează și previzualizează nativ formatele RAW de cameră prin Darktable, astfel încât fotografii să își vadă întreaga bibliotecă fără conversie.
Recunoaștere facială
Detectează automat și grupează fotografiile aceleiași persoane, facilitând găsirea tuturor fotografiilor unei anumite persoane printre mii de imagini.
Metadate EXIF și GPS
Afișează setările camerei, datele obiectivului și informațiile despre locație pentru fiecare fotografie, cu o vizualizare opțională pe hartă, oferită de Mapbox.
Partajare sigură
Generează linkuri publice de partajare pentru fotografii individuale sau albume complete, cu protecție opțională prin parolă pentru acces extern controlat.
Biblioteci multi-utilizator
Fiecare cont de utilizator este asociat cu propria cale de director pe server, menținând membrii familiei sau colaboratorii pe biblioteci separate dintr-o singură instanță.
De ce să rulezi Photoview pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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