Instalează Microcks cu un singur click.
Platformă CNCF în incubare pentru simularea API-urilor și testarea contractelor pentru REST, GraphQL, gRPC și AsyncAPI.
Alege un plan VPS pentru Microcks
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Microcks
Microcks este o platformă open-source, cloud-native pentru simularea și testarea API-urilor pentru fiecare protocol major — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP și AsyncAPI. În loc să mențină stub-uri scrise manual, echipele își importă contractele API existente, iar Microcks generează automat simulări realiste care reflectă comportamentul real al serviciilor, accelerând dezvoltarea fără a aștepta echipele de backend.
Fiind un proiect CNCF Incubating, Microcks este construit pentru integrarea CI/CD și se integrează natural în pipeline-urile DevOps. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra datelor tale de testare API, elimină dependențele SaaS externe și îți permite să simulezi servicii interne pe care platformele de testare cloud nu le pot accesa niciodată.
Funcționalități cheie ale Microcks
Simulare API multi-protocol
Simulează servicii REST, GraphQL, gRPC, SOAP și AsyncAPI dintr-o singură platformă — nu ai nevoie de instrumente separate pentru fiecare protocol.
Testare bazată pe contract
Importă specificații OpenAPI, AsyncAPI, Postman sau gRPC și verifică automat dacă implementările tale respectă contractele agreate în pipeline-urile CI/CD.
Generare de răspuns dinamic
Utilizează șabloane și expresii în răspunsurile simulate pentru a genera date realiste, variate, în loc de fixture statice, îmbunătățind acoperirea testelor.
Integrare pipeline CI/CD
Suportul nativ pentru GitHub Actions, Jenkins și Tekton îți permite să rulezi teste de conformitate automat la fiecare commit, fără intervenție manuală.
Import colecție Postman
Reutilizează colecțiile tale Postman existente ca definiții mock și suite de testare, protejând investiția pe care echipa ta a făcut-o deja în documentația API.
De ce să rulezi Microcks pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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