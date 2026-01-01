Implementează PiGallery2 cu instalare printr-un singur click.
O galerie foto rapidă, auto-găzduită, bazată pe directoare, care transformă un folder de imagini de pe disc într-un album web elegant.
Alege un plan VPS pentru PiGallery2
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PiGallery2
PiGallery2 este o galerie foto auto-găzduită, cu sursă deschisă, care preia un director de imagini de pe disc și îl servește ca o galerie web rapidă și modernă — fără proces de încărcare, fără bază de date proprietară, fără dependență SaaS. Structura directorului pe care o folosești deja devine structura albumelor pe care vizitatorii le navighează, astfel încât funcționează la fel de bine pentru arhive foto personale, galerii de evenimente, albume de vacanță în familie și portofolii ușoare.
Auto-găzduirea PiGallery2 pe propriul tău VPS păstrează fotografiile și metadatele în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu public de fotografii care extrage conținutul imaginilor pentru recunoaștere facială sau date de antrenament. Backend-ul Node.js este intenționat ușor — a fost proiectat să ruleze bine pe un Raspberry Pi — astfel încât un plan VPS mic găzduiește confortabil zeci de mii de imagini, oferind în același timp miniaturi rapide și o interfață de utilizator bogată.
Funcționalități cheie ale PiGallery2
Model cu directorul pe primul loc
Structura ta existentă de foldere devine ierarhia albumelor — aruncă fotografii noi prin SCP, rsync sau un instrument de sincronizare și acestea apar automat în galerie.
Miniaturi rapide
Indexatorul de fundal generează miniaturi în mai multe dimensiuni, cache-uite pe disc, astfel încât vizitatorii să aibă o derulare fluidă chiar și la încărcări la rece.
EXIF și vizualizare hartă
Citește metadatele EXIF pentru a alimenta pagini de informații per fotografie, vizualizări pe hartă cu geolocalizare și căutare după cameră, dată sau etichetă.
Căutare și filtrare
Căutare după interval de date, locație, fețe, etichete, evaluări sau nume de fișier fără indexatori externi — toate metadatele rămân în baza de date locală SQLite.
Partajare și confidențialitate
Generează linkuri partajabile pentru fiecare album cu parole opționale și date de expirare, sau restricționează albumele doar la utilizatorii autentificați.
Bibliotecă doar în citire
Directorul de imagini este montat doar pentru citire, astfel încât serverul să nu poată modifica sau șterge accidental fotografiile originale în timpul scanărilor sau al generării miniaturilor.
De ce să rulezi PiGallery2 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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