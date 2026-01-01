PiGallery2 este o galerie foto auto-găzduită, cu sursă deschisă, care preia un director de imagini de pe disc și îl servește ca o galerie web rapidă și modernă — fără proces de încărcare, fără bază de date proprietară, fără dependență SaaS. Structura directorului pe care o folosești deja devine structura albumelor pe care vizitatorii le navighează, astfel încât funcționează la fel de bine pentru arhive foto personale, galerii de evenimente, albume de vacanță în familie și portofolii ușoare.

Auto-găzduirea PiGallery2 pe propriul tău VPS păstrează fotografiile și metadatele în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu public de fotografii care extrage conținutul imaginilor pentru recunoaștere facială sau date de antrenament. Backend-ul Node.js este intenționat ușor — a fost proiectat să ruleze bine pe un Raspberry Pi — astfel încât un plan VPS mic găzduiește confortabil zeci de mii de imagini, oferind în același timp miniaturi rapide și o interfață de utilizator bogată.