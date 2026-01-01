Implementează Dittofeed printr-o instalare cu un singur click.
Platformă Open-source de implicare a clienților pentru mesagerie multi-canal automatizată prin email, SMS, Slack și notificări push mobile.
Alege un plan VPS pentru Dittofeed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dittofeed
Dittofeed este o alternativă open-source la Braze și Iterable, construită pentru echipele de produs și marketing care au nevoie de control total asupra mesajelor către clienți, fără prețuri per mesaj. Îți permite să proiectezi fluxuri automate de parcurs declanșate de comportamentul utilizatorului — secvențe de onboarding, campanii de re-engagement, alerte tranzacționale și multe altele — pe canale de email, SMS, WhatsApp, Slack și notificări push mobile.
Auto-găzduirea Dittofeed păstrează toate datele despre evenimentele clienților, listele de contacte și istoricul mesajelor pe propria ta infrastructură. Eviti taxele per loc și per mesaj, păstrând în același timp capacitatea de a te integra direct cu depozitul tău de date, de a-ți conecta propriul furnizor de email și de a respecta cerințele de rezidență a datelor.
Funcționalități cheie ale Dittofeed
Automatizarea călătoriei
Proiectează fluxuri de mesaje multi-pas declanșate de evenimente de utilizator, întârzieri temporale sau apartenența la un segment, folosind un editor vizual drag-and-drop.
Livrare multicanal
Trimite mesaje prin email, SMS, notificări push mobile, WhatsApp și Slack de pe o singură platformă, fără a gestiona furnizori separați pentru fiecare canal.
Segmentare comportamentală
Construiește segmente dinamice de audiență din evenimente și proprietăți de utilizator în timp real pentru a viza utilizatorii potriviți la momentul potrivit.
Bibliotecă de șabloane
Creează și versionază șabloane de mesaje cu un editor complex, apoi reutilizează-le în multiple parcursuri și campanii.
Livrare statistici
Urmărește ratele de deschidere, ratele de click, conversiile și erorile de livrare pentru fiecare parcurs și canal, pentru a optimiza mesajele în timp.
De ce să rulezi Dittofeed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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