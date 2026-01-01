Teable este o alternativă rapidă, open-source la Airtable, care combină o interfață familiară de tip foaie de calcul cu puterea deplină a unei baze de date PostgreSQL. Suportă tipuri de câmpuri bogate, moduri multiple de vizualizare, colaborare în timp real și filtrare la nivel de rând — toate susținute de o bază de date pe care o controlezi pe deplin.

Găzduirea Teable pe un VPS înseamnă că datele tale de afaceri se află în propria ta instanță PostgreSQL, fără limite de rânduri, fără taxe per utilizator și fără blocare de furnizor. Echipele pot construi instrumente interne, sisteme de urmărire a proiectelor și baze de date de tip CRM fără a scrie cod.