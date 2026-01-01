Implementează Teable cu instalare printr-un singur click.
Bază de date sursă deschisă, fără cod, cu o interfață de tip foaie de calcul, bazată pe PostgreSQL și colaborare în timp real.
Alege un plan VPS pentru Teable
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Teable
Teable este o alternativă rapidă, open-source la Airtable, care combină o interfață familiară de tip foaie de calcul cu puterea deplină a unei baze de date PostgreSQL. Suportă tipuri de câmpuri bogate, moduri multiple de vizualizare, colaborare în timp real și filtrare la nivel de rând — toate susținute de o bază de date pe care o controlezi pe deplin.
Găzduirea Teable pe un VPS înseamnă că datele tale de afaceri se află în propria ta instanță PostgreSQL, fără limite de rânduri, fără taxe per utilizator și fără blocare de furnizor. Echipele pot construi instrumente interne, sisteme de urmărire a proiectelor și baze de date de tip CRM fără a scrie cod.
Funcționalități cheie ale Teable
Backend PostgreSQL
Toate datele sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL standard pe care o deții, fără format proprietar sau blocare de furnizor.
Vizualizări multiple
Comută între vizualizări tip grilă, galerie, kanban, calendar și formular pentru a lucra cu datele în formatul care se potrivește fiecărui flux de lucru.
Colaborare în timp real
Mai mulți membri ai echipei pot edita tabele simultan, cu actualizări în timp real și fără conflicte.
Fără limite de rânduri
Spre deosebire de alternativele SaaS, Teable auto-găzduit nu impune limite artificiale privind rândurile, tabelele sau dimensiunea spațiului de lucru.
Acces API
Un API RESTful îți permite să integrezi datele Teable cu instrumente externe, platforme de automatizare și aplicații personalizate.
De ce să rulezi Teable pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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