SyncLounge este un coordonator de „petreceri de vizionare” auto-găzduit pentru Plex Media Server. Acesta sincronizează redarea pe mai mulți clienți Plex în timp real — când un spectator pune pauză, toți pun pauză; când unul derulează înainte, toți ajung la zi. Fiecare spectator transmite de pe propriul său server Plex, astfel încât gazda nu trebuie să-și partajeze biblioteca sau să-și facă griji cu privire la lățimea de bandă — SyncLounge doar menține ceasurile de redare aliniate și oferă o cameră de chat pentru grup.

Auto-găzduirea SyncLounge pe un VPS menține petrecerile de vizionare sub controlul tău, utilizatorii conectându-se prin conturile lor Plex existente și conectându-se la propriile lor servere Plex. Suportul opțional pentru lista albă restricționează instanța ta la prieteni, familie sau utilizatorii unui anumit server Plex.