Instalează SyncLounge cu un singur click.
Plex watch parties — găzduiește seri de film și TV sincronizate cu prietenii și familia pe mai multe servere Plex.
Alege un plan VPS pentru SyncLounge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SyncLounge
SyncLounge este un coordonator de „petreceri de vizionare” auto-găzduit pentru Plex Media Server. Acesta sincronizează redarea pe mai mulți clienți Plex în timp real — când un spectator pune pauză, toți pun pauză; când unul derulează înainte, toți ajung la zi. Fiecare spectator transmite de pe propriul său server Plex, astfel încât gazda nu trebuie să-și partajeze biblioteca sau să-și facă griji cu privire la lățimea de bandă — SyncLounge doar menține ceasurile de redare aliniate și oferă o cameră de chat pentru grup.
Auto-găzduirea SyncLounge pe un VPS menține petrecerile de vizionare sub controlul tău, utilizatorii conectându-se prin conturile lor Plex existente și conectându-se la propriile lor servere Plex. Suportul opțional pentru lista albă restricționează instanța ta la prieteni, familie sau utilizatorii unui anumit server Plex.
Funcționalități cheie ale SyncLounge
Sincronizare redare în timp real
Acțiunile de redare, pauză, căutare și volum se sincronizează între toți participanții în milisecunde, astfel încât întreaga încăpere să rămână sincronizată.
Chat de grup încorporat
Fiecare cameră include o bară laterală de chat integrată, astfel încât spectatorii să poată reacționa și discuta fără a părăsi playerul.
Suport multi-server
Fiecare spectator transmite de pe propriul său server Plex, astfel încât gazda nu trebuie să partajeze accesul la bibliotecă sau să consume lățimea de bandă de upload.
Autentificare unică Plex
Utilizatorii se autentifică cu conturile lor Plex existente — fără înregistrare separată, fără parolă suplimentară de reținut.
Listă albă de acces opțional
Variabila AUTH_LIST restricționează accesul la anumite nume de utilizator Plex, adrese de email sau ID-uri de mașină de server pentru implementări private.
De ce să rulezi SyncLounge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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