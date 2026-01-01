Implementează sistemul POS cu sursă deschisă cu un singur click.
Sistem punct de vânzare bazat pe web pentru magazinele de retail, cu inventar, gestionarea clienților și raportare vânzări.
Alege un plan VPS pentru Open Source POS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Source POS
Open Source POS este un sistem de vânzare (point of sale) bazat pe web, în PHP, construit pentru magazine de retail mici, cafenele și afaceri de servicii care au nevoie de un sistem de casă de marcat complet, fără taxe SaaS per-terminal. Interfața bazată pe browser rulează pe orice tabletă, laptop sau PC de tejghea, astfel încât același backend gestionează procesul de plată, actualizările de inventar și raportarea de pe orice dispozitiv din rețeaua locală.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează înregistrările clienților, istoricul vânzărilor și datele de prețuri pe o infrastructură pe care o controlezi — fără abonament lunar, fără procent din tranzacție și fără blocare la furnizor. Baza de date MariaDB inclusă este provisionată automat și persistă în volume denumite pentru actualizări sigure.
Funcționalități cheie ale Open Source POS
Casă de marcat retail
Procesează vânzări, retururi și plăți eșalonate cu scanare de coduri de bare, căutare de articole și chitanțe personalizabile, imprimate pe imprimante termice standard.
Urmărirea inventarului
Urmărește nivelurile stocurilor, stabilește pragurile de reaprovizionare și gestionează furnizorii pentru mai multe categorii de articole, cu ajustări automate la fiecare vânzare.
Gestionarea clienților
Menține o bază de date cu clienți, cu istoricul achizițiilor, puncte de fidelitate, solduri de credit în magazin și niveluri de prețuri pe client.
Raportare vânzări
Generează rapoarte detaliate despre vânzări, taxe, plăți, profituri și reduceri, în funcție de intervale de date configurabile și filtre de angajați.
Conturi de angajați
Creează autentificări individuale pentru angajați cu permisiuni bazate pe roluri pentru a separa accesul de casier, manager și de raportare pe un terminal partajat.
Taxe multi-valută
Configurează cote de impozitare multiple, monede și metode de plată pentru a se potrivi regulilor locale de retail și preferințelor de plată ale clienților.
De ce să rulezi Open Source POS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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