Open Source POS este un sistem de vânzare (point of sale) bazat pe web, în PHP, construit pentru magazine de retail mici, cafenele și afaceri de servicii care au nevoie de un sistem de casă de marcat complet, fără taxe SaaS per-terminal. Interfața bazată pe browser rulează pe orice tabletă, laptop sau PC de tejghea, astfel încât același backend gestionează procesul de plată, actualizările de inventar și raportarea de pe orice dispozitiv din rețeaua locală.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează înregistrările clienților, istoricul vânzărilor și datele de prețuri pe o infrastructură pe care o controlezi — fără abonament lunar, fără procent din tranzacție și fără blocare la furnizor. Baza de date MariaDB inclusă este provisionată automat și persistă în volume denumite pentru actualizări sigure.