Implementează OpnForm cu un singur click.
Constructor de formulare open-source pentru crearea de formulare frumoase, integrabile, cu logică, notificări și analize.
Alege un plan VPS pentru OpnForm
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpnForm
OpnForm este o alternativă open-source la Typeform și Google Forms, construită pentru echipele care doresc control complet asupra datelor formularelor și a fluxului de trimitere. Oferă un editor de formulare drag-and-drop cu logică condițională, formulare multi-pagină, încărcări de fișiere și o gamă largă de tipuri de câmpuri — toate acestea fără taxe per răspuns sau ca datele să părăsească infrastructura ta.
Găzduirea OpnForm pe propriul server îți oferă răspunsuri nelimitate, branding personalizat și posibilitatea de a conecta trimiterile de formulare direct la propriile baze de date, webhook-uri și canale de notificare. Tu stabilești politicile de reținere a datelor și controlezi cine are acces la datele trimise, făcându-l potrivit pentru industriile reglementate și echipele preocupate de confidențialitate.
Funcționalități cheie ale OpnForm
Constructor drag-and-drop
Construiește formulare vizual cu peste 20 de tipuri de câmpuri, inclusiv încărcări de fișiere, semnături, scale de evaluare și grile matriceale.
Logică condițională
Afișează sau ascunde câmpuri în funcție de răspunsurile anterioare pentru a ghida respondenții doar prin întrebările relevante.
Webhook și notificări
Declanșează webhook-uri și notificări prin email la fiecare trimitere, astfel încât echipa ta să fie alertată și sistemele tale să rămână sincronizate.
Integrabil oriunde
Integrează formulare ca un pop-up, un slider sau un widget inline pe orice site web, fără a redirecționa vizitatorii de pe pagina ta.
Gestionarea răspunsurilor
Vizualizează, filtrează și exportă toate trimiterile de formulare dintr-un panou de bord integrat, cu căutare la nivel de coloană și export CSV.
De ce să rulezi OpnForm pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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