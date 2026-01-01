Instalează Meteroid cu un singur click.
Infrastructură de prețuri și facturare cu sursă deschisă pentru SaaS — abonamente, contorizare bazată pe utilizare, facturare și analiză a veniturilor.
Alege un plan VPS pentru Meteroid
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Meteroid
Meteroid este o platformă de facturare open-source construită pentru companiile SaaS moderne care au nevoie de control deplin asupra modului în care își stabilesc prețurile, contorizează și facturează clienții. Gestionează abonamente, prețuri bazate pe consum, planuri hibride, perioade de încercare gratuite, cupoane și clauze de menținere a condițiilor vechi printr-un singur API și o interfață de administrare, eliminând necesitatea de a combina Stripe Billing, un serviciu de contorizare și un strat de facturare intern.
Auto-găzduirea Meteroid păstrează datele clienților, logica de prețuri și înregistrările veniturilor în propriul tău VPS, fără taxe per eveniment de la furnizorii de facturare terți. Implementarea include PostgreSQL, ClickHouse pentru analize de contorizare de volum mare și Redpanda pentru streaming de evenimente.
Funcționalități cheie ale Meteroid
Gestionarea abonamentului
Gestionează abonamentele recurente, perioadele de încercare gratuite, upgrade-urile, downgrade-urile și prețurile moștenite printr-o singură interfață de administrare și API REST.
Contorizare bazată pe utilizare
Transmite evenimente de produs în ClickHouse și facturează pe baza dimensiunilor contorizate, cum ar fi apelurile API, locurile sau stocarea, cu ingestie sub-secundă.
Facturare automatizată
Generează facturi precise, cu prorata, la fiecare ciclu de facturare și livrează-le prin webhook-uri sau procesatori de plăți downstream.
Modele de prețuri hibride
Combină taxe fixe, taxe per loc, utilizare pe niveluri și elemente unice în același plan, fără cod de facturare personalizat.
Statistici de venituri
Urmărește MRR, rata de dezabonare, expansiunea și retenția cohortelor cu panouri de bord integrate, alimentate de datele tale de facturare în timp real.
API-uri REST și gRPC deschise
Integrează Meteroid în produsul tău cu API-uri REST și gRPC excelente și evită dependența de un furnizor de facturare închis.
De ce să rulezi Meteroid pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.